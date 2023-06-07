丹东海关在进境邮件中查获金龟科幼虫
2023年06月07日15:07 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者王震）据海关总署办公厅官方微博@海关发布消息，近日，大连海关所属丹东海关在对进境邮件进行查验时，发现一票申报为“积木”的包裹过机图像异常，经现场关员开拆查验后，发现包裹内实物为活体幼虫1只。经鉴定，该幼虫属于金龟科幼虫。目前，丹东海关已对该批幼虫予以截留处置。
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(责编：王震、吕骞)
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