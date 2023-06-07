人民网北京6月7日电 （记者王连香）记者从国家铁路局获悉，为推动铁路危险货物运输重大安全风险防控措施落实，按照国务院安委会《全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》有关要求，国家铁路局立即行动、周密部署，开展铁路危险货物运输安全专项整治。

此次专项整治坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产十五条硬措施，聚焦铁路危险货物运输重大事故隐患，推动全面落实企业主体责任、部门监管责任和地方政府属地管理责任，着力从根本上消除事故隐患，坚决防范铁路危险货物运输重特大事故发生，以高水平安全保障铁路高质量发展。

此次专项整治分动员部署、自查自改和帮扶指导、精准执法、总结提高四个阶段进行。深入排查重大隐患，落实《铁路重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》部署，对照《铁路交通重大事故隐患判定标准（试行）》，强化铁路危险货物运输安全专业技术指导，提高隐患排查整改质量。压紧压实安全责任，按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，推动落实各方安全责任。推动铁路运输企业强化设备设施管理、严格落实制度标准、提升应急管理水平、加强人员培训考核，进一步落实安全生产主体责任。

国家铁路局要求，各地区铁路监管局加强组织领导、加强工作督导、加强信息反馈，确保专项整治取得实效，突出问题得到有效解决，重大风险得到有效防范。

(责编：王连香、吕骞)

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