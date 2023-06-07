人民网北京6月7日电 （记者赵竹青）由中国地理信息产业协会、中国旅行社协会、中国林业与环境促进会、中国气象服务协会、中国风景园林学会共同举办的“2023跨界融合创新应用合作发展大会”近日在四川成都召开。本次大会主题为“创新地理信息价值 服务数字中国建设”，深入探讨了地理信息产业与相关重要应用领域的跨界融合和深化合作。

中国科学院院士、中国工程院院士李德仁，中国工程院院士赵春江出席会议，分别作《我看元宇宙——论地理信息产业与元宇宙》和《空间信息技术在智慧农业中应用》主旨报告。

中国地理信息产业协会会长李维森表示，当前，地理信息产业已融入我国数字经济的发展大潮，成为数字经济的重要组成部分。他希望广大地理信息工作者，把握当前历史发展机遇，充分挖掘地理信息价值，扩展地理信息应用，提升产业创新能力，共同为我国高质量发展作出新的贡献。

四川省人民政府副秘书长曹代学表示，测绘地理信息是重要的数字基础设施，对经济社会发展发挥着服务支撑保障作用。他认为，大会的举办将推动四川地理信息技术创新和地理信息产业高质量发展迈上新台阶。

中国林业与环境促进会副主席夏荣明表示，作为国家重要的基础性、战略性资源，地理信息及其技术在林业与环境发展中的作用日益凸显，在自然资源保护和环境治理等方面应用取得了突出的效果，已成为自然资源和生态环境管理能力水平现代化的重要实现路径和强大技术保障。

中国风景园林学会副理事长贾建中表示，风景园林的时空属性和行为活动特征决定了与地理信息技术等数字技术融合的必然性和广阔前景。地理信息、大数据、人工智能等技术，是行业高质量发展的重要支撑，为提升人民群众对风景园林和人居环境的体验感和满意度发挥了重要作用。

会议期间，参会者纷纷表示，数字经济时代，地理信息在与其他领域和技术的融合方面具有得天独厚的优势，正不断催生出新服务、新业态，为经济社会发展提供新动能。

(责编：赵竹青、吕骞)

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