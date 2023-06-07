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2023年高考次日天气如何？中央气象台：仍以降雨和高温为主

2023年06月07日19:24 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （欧阳易佳）今天，2023年高考正式拉开序幕。据中央气象台消息，高考第二三日，影响我国的主要天气仍主要以降雨和高温为主。预计未来三天，江南、华南、云贵以及东北部分地区有大到暴雨、局地大暴雨，部分地区将有短时强降水、雷暴大风或冰雹天气。

江南华南等地部分地区将有大到暴雨

6月8日08时至9日08时，内蒙古东北部、东北地区北部和东部、江南大部、川西高原南部、西南地区西南部、华南中西部等地的部分地区有中到大雨，其中，黑龙江东南部、吉林东部、江西中部、福建西北部、云南东南部和中部、广西东南部沿海等地局地有暴雨（50至90毫米）。内蒙古东北部和中部、华北中北部、山东半岛等地的部分地区有4至6级风。

6月9日08时至10日08时，内蒙古东北部、黑龙江北部和东部、江南中东部和南部、西南地区西南部、华南大部等地的部分地区有中到大雨，其中，福建中北部、云南西南部等地局地有暴雨（50至70毫米）。内蒙古中部、河北北部等地的部分地区有4至6级风。

京津冀等地有高温天气

明后天，北京、天津、河北中南部、河南、山东北部和西部、湖北西部、新疆等地有1至3天的35℃以上高温天气，部分地区高温超过37℃。

中央气象台预测，8日8时内蒙东北部、黑龙江北部、浙江、贵州、云南、广东等地有小雨。8日14时新疆北部等地气温超过35℃。

(责编：王震、吕骞)
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