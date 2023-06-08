人民网北京6月8日电 （记者李栋）农业农村部小麦机收调度显示，截至7日17时，全国已收获冬小麦达1.64亿亩，进度53.8%。当前，全国掀起“三夏”麦收高潮，日均收获面积超1500万亩。

进入6月份以来，河南、安徽、江苏、陕西等地紧抓降雨间隙和晴好天气，组织收获机械和农机手昼夜抢收成熟小麦。目前，从麦收情况看：安徽进度过九成；河南过八成；江苏过三成；山东、陕西进入收获高峰；河北麦收开镰。

麦收就是与时间赛跑的过程，把“丰收在田”转化为“丰收在手”，农机作业关系到整体效率。数据显示，全国农作物耕种收综合机械化率达到73%，其中，小麦、玉米和水稻三大主粮耕种收综合机械化率分别超过97%、90%和85%。

在山东省乐陵市一农业机械服务合作社内，一辆辆联合收割机和大马力拖拉机整齐排列，已为保障当地90.36万亩小麦丰产丰收和秋季作物适时播种做好了准备。

“这台配备北斗导航系统的联合收割机每秒喂入量达10公斤，定点之后，机器可以在导航指引下无人作业。”说起今年购置的新家伙，瑞泽农机专业合作社负责人樊学彬打开了话匣子，“过去一台小麦联合收割机要2个人轮流作业，现在收割机不仅可以自动准确计量收割面积，还减少了人员开销，提高了机收效率。”

“目前，全市小麦长势良好，丰收在望。”乐陵市农业农村局推广研究员刘新华介绍，为确保夏粮颗粒归仓，当地农业农村部门督促农机企业和维修网点做好机具检修工作，组织人员深入农机合作社和田间地头，开展农机安全检查和隐患排查。“预计今年乐陵市小麦机收作业6月10日左右开始，6月20日前后结束，小麦机收率达99%以上。”

据中国气象局预报，未来十天麦收区大部以晴好天气为主，利于抢收抢晒。“各地要持续做好农机调度，抓住有利天气加快收获进度，确保适收快收、应收尽收，因地制宜做好已收小麦烘干晾晒和通风储存工作。”农业农村部相关负责人表示，要高效推进收种衔接，确保成熟一块、收获一块、播种一块，将秋粮播在丰产期。同时，要组织开展巡回技术指导，紧抓机具状态良好、机手操作规范两个关键，努力提高机收作业质量减损失、提升机播作业质量促单产。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经