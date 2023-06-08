原标题：联想连发三大商用旗舰新品 聚焦以“商用为本”创造三大价值

6日下午，联想在北京召开以“商用为本”为主题的2023联想商用产品发布会，宣布联想昭阳笔记本品牌全面焕新升级，并发布X7、X5、X3系列新品。此外，ThinkCentre M大师系列高端商用台式机和ThinkStation P系列高端工作站也在发布会上全新亮相。

此次发布会，联想不仅以丰富的产品矩阵全面展示了联想商用PC的超强阵容和全面创新实力，更基于对市场的深刻洞察和沉淀的四大核心基因，全新提出构建产品体验、TCO成本、绿色环保商用PC“三大价值”标准，真正为商用客户创造长期价值。

联想集团副总裁、中国区大客户业务群总经理王立平在发布会上表示，一切的创新都为了实现对客户和社会价值的创造。未来，联想将持续聚焦商用创新设计、航天级品质、企业级服务和绿色低碳四大核心基因，围绕更好的产品体验、更低的TCO成本和更佳的绿色环保，引领商用PC市场。

沉淀四大核心基因，全新定义商用PC

商用创新设计、航天级品质、企业级服务和绿色低碳既是联想的“四大核心基因”，也是近30年来自于对用户需求洞察的持续创新沉淀。

在商业创新设计上，联想将业内前沿的工业设计、人体工学、散热、安全和AI技术等广泛应用于产品设计，以实现商用美学、极致体验、高效生产力、企业级安全和AI智能“五位一体”的创新。

在航天级品质方面，联想确保交付到客户手中的每一台联想产品，都经历1100多项严苛测试，在近30年发展中构建了稳定性、耐用性和适应性三大特性。

在企业级服务上，联想一方面是售后服务的及时和快速响应；另一方面致力于通过为客户提供全生命周期的服务，降低客户的TCO总体拥有成本。

在绿色低碳方面，联想率先完成了净零排放顶层目标和战略制定，在绿色生产、绿色物流、绿色回收、绿色包装等环节构建起领先优势。

以四大核心基因为基础，王立平在发布会上全新提出了商用PC三大价值标准：更好的产品体验，更低的TCO总体拥有成本，更佳的绿色环保。

王立平表示，更好的产品体验，在于聚焦简约外观、强劲性能、稳定耐用、便捷易用和安全可靠，打磨更强生产力、更优体验的产品；更低的TCO成本，致力于围绕全生命周期服务有效帮助企业实现降本增效；更佳的绿色环保，以可再生材料、零碳服务、零碳层诺等，助力客户践行“双碳”目标，践行社会责任。

联想昭阳品牌焕新升级，打造最具创新活力的商用笔记本

此次联想昭阳品牌焕新，致力于围绕Z世代人群进一步打造高效办公与时尚颜值相结合、具备更好体验的商用笔记本产品。超强性能、最全功能和轻薄便捷，成为联想昭阳新品最大的特征。

据了解，联想昭阳有X7、X5、X3三大系列，分别定位高能旗舰、全能首选和超值入门机型。其中，联想昭阳X7系列作为最高端系列，拥有超强性能配置以及轻薄时尚外观设计。其全系搭载最新一代英特尔酷睿H系列标压处理器，采取双通道LPDDR5内存和最高达4TB存储设计，加持搭载独创的“风刃”散热系统。

与此同时，“大满贯级”十大接口、62Wh超大容量电池、2.8K16:10高清护眼屏幕、3面时空银全铝合金外观，也为昭阳X7系列增色不少。值得一提的是，联想昭阳X7轻至1.39kg，薄至15.9mm。

作为联想昭阳品牌体验官，张朝阳对联想昭阳的向年轻的全新“进化”表达了高度认可。在发布会上，张朝阳获赠了印有“薛定谔方程式”的个人专属定制昭阳笔记本。瑞幸5周年定制版昭阳X5笔记本同时在发布会亮相。这两款定制款笔记本，彰显了联想昭阳的全面定制化能力。

据介绍，针对笔记本系统、硬件配置和外观的不同需求，可以提供硬件规格和企业内容的定制服务，而且所有定制需求均可实现1台起订。

王立平表示，我们希望全新的联想昭阳在体验上能为年轻客群带来巨大的体验提升，总结为7个关键词就是：超强性能、十项全能、超长续航、智能体验、超级安全、极致轻薄、时尚美观。

打造全场景高效生产力，助力千行百业数字化

在此次发布会上，ThinkCentre M大师高能旗舰M9和商务经典M7两大系列商用台式机，以及联想与阿斯顿马丁联合设计的ThinkStation PX、P7、P5系列高端工作站。

据联想中国区大客户业务群PC事业部总经理李海军介绍，ThinkCentre M大师系列是包括桌面台式机、一体机、分体台式机、模块化一体机等，体积从1L到17L不等，具备安全一体设计、软硬服一体化定制、节能环保零碳的优势，可广泛应用于连锁店面、营业厅、酒店大堂等场所。

新发布的M9和M7全系搭载intel第13代酷睿处理器，最高支持i9-13900标压处理器，相比上代性能提升22%。同时，大师系列全面支持intel vPro管理技术和联想自研大师管理中心软硬一体化管理工具。

联想ThinkStation P系列高端工作站采用Think经典黑＋大包围极致红的机箱整体配色，配合阿斯顿马丁跑车经典六边形3D前进气格栅，完美展现了联想商用美学设计。新发布的P系列同时是“性能怪兽”，其中ThinkStation PX在业内独家支持120核处理器+四块RTX6000 Ada顶尖专业显卡，人工智能训练及推理性能提升高达10倍以上。联想ThinkStation P系列可广泛应用于制造业CAD/CAE、建筑、医疗保健与生命科学、媒体和娱乐等领域。此外，搭载酷睿13代处理器的联想ThinkPad P3系列移动工作站和1L Tiny工作站产品也亮相发布会。

发布会还重磅发布了全新升级的联想尊享服务极速标准版。该服务包括四大核心内容，包括7×24小时全天候远程支持、免判断快速派单、一诺闪修和业内领先的数据拯救服务。联想昭阳X系列、ThinkCenter M大师系列，以及ThinkStation P系列工作站均可配备联想尊享服务。

(责编：曹淼、李源)

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