6月6日，跨境支付机构杭州乒乓智能技术有限公司（下称“PingPong”）官宣获得了新加坡金融管理局（简称MAS）原则性批准的MPI牌照。实际上，今年以来，已有多家支付服务平台布局并披露了跨境业务进展。

受访业内分析人士认为，支付服务类平台积极布局跨境业务，也是其探寻“第二增长曲线”的选择。

多平台跨境“拿牌”

待MPI牌照正式生效后，PingPong可以在新加坡当地提供包括开户、本地汇款、跨境汇款、货币兑换、商户收单等在内的一系列支付服务。据悉，PingPong在全球牌照布局已扩至多个国家及地区。包括澳大利亚ASIC颁发的AFSL、加拿大FINTRAC颁发的MSB、美国FinCEN颁发的MSB、美国多州颁发的MTL、欧洲卢森堡CSSF颁发的EMI、英国电子货币机构（EMI）牌照等。

而连连数字此前也披露，截至目前，其已持有美国全境、新加坡、泰国、印尼、英国等60多张支付牌照及相关资质。

另外，蚂蚁集团旗下服务全球跨境中小企业的一站式数字支付和金融服务平台万里汇（WorldFirst）在全球有60多张支付牌照。目前，其业务覆盖全球70多个国家与地区，累计服务100多万客户。

当前，跨境支付驶入快车道，合规发展愈发重要。作为资金流服务的一环，支付在多数国家都是重点监管的项目。在跨境汇兑、资金分发等服务中，支付牌照作为展业的基础，是企业合规能力的直接体现。

博通咨询金融行业资深研究员王蓬博告诉记者：“支付平台获取境外支付牌照并非易事，需经过程序繁多且严格的审核，一张牌照的落地往往需要耗费数年时间，是检验支付机构综合实力的试金石。支付平台在全球多地区持牌有助于跨境支付综合成本下降，更有助于拓展多元化的增值服务，创造新的业务增长空间。”

跨境业务正热

根据5月份中国支付清算协会发布的2022年度支付清算行业总量指标，支付机构跨境互联网支付业务2022年度交易笔数为72.15亿笔，同比增长0.34%，交易规模破万亿元达1.10万亿元，同比增长13.05%。

银联国际数据显示，今年春节期间，境内消费者在境外ATM和商家使用银联卡的交易金额增长约60%。其中，在境外商家的POS机消费增长超过90%。而据支付宝一季度出境游消费景气洞察数据，支付宝的出境游服务已覆盖超过70个国家和地区。

事实上，除了热衷于海外拿牌照，也有不少平台在积极拓宽跨境业务。2023年2月份，腾讯金融科技官宣推出企业跨境支付平台“智汇鹅”，目前已支持20多种主流币种交易，并与亚马逊、美客多等主流电商平台达成合作。

此外，万里汇官宣，已为跨境企业提供多平台、多渠道、多币种收款账户，支持120多个主流电商平台和支付网关，超过40种交易币种结算，14个收款币种快速收款。今年6月份，万里汇正式上线商务部官网，成为商务部电子商务公关服务伙伴机构，加入商务部推出的首个全国电子商务公关服务惠民惠企行动中。

王蓬博表示，作为外贸新业态，跨境电商展现出强劲的发展活力，并在推动贸易高质量发展方面发挥了重要作用。在此背景下，支付机构及金融科技公司迎来新的发展契机，并期望通过跨境领域构建新的增长引擎。

易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮对《证券日报》记者表示，跨境贸易发展离不开支付机构的助力。目前，机构往往通过海外获得牌照及数智出海来实现跨境领域业务的布局，并已成为诸多机构及金融科技平台看好的赛道。

苏筱芮表示，2023年是跨境支付机遇与挑战并存的一年。总体来看，支付机构在跨境领域布局机遇大于挑战，预计外贸新业态、数字人民币与跨境B2B或将成为跨境支付突围的赛道，而自身数智化能力是突围关键。（记者 李 冰）

(责编：王仁宏、陈键)

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