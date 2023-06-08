在锂电池搭载终端越来越丰富的背景之下，复合集流体将在提升锂电池使用效能方面发挥重要作用。日前，头部厂商PET铜箔（复合铜箔）进入第二轮测试关键期，高温循环测试已突破1500次，这标志着制约复合集流体发展的技术难题被陆续突破，业界认为随着量产能力的提升和订单的逐步落地，复合集流体行业将迎来“稳定增长期”。

将迎来“稳定增长期”

传统集流体是锂电池中汇集电流的结极或部件，通过将电池的活性物质产生的电流汇集起来以形成较大的电流输出，从而实现化学能转化为电能的过程。复合集流体是相对传统集流体而言的，以PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）/PP（聚丙烯）等高分子材料作为基膜，通过真空镀膜等工艺，在其双面堆积出的铜/铝寻电层而形成的复合材料，形成“金属-PET/PP高分子材料-金属”的“三明治”结构。

复合集流体可改善安全性、降低成本，且具有高安全性、高比能量、低成本、长寿命、强兼容五大优势，将逐步替代传统集流体。而复合铝箔强调安全性与减薄，可以防止电池热失控，做到只冒烟不起火；复合铜箔兼则顾安全性同时可降低成本、提高能量密度，将逐步替代传统铜箔。

上海钢联铜事业部铜板带箔分析师俞灿对《证券日报》记者表示：“复合铜箔目前仍处于产业化的早期阶段，生产设备已经分批次大规模进厂，复合铜箔生产企业将产品批量送样下游客户，下游电池企业进入实验环节，除少数行业龙头外，其他电池厂商都处于观望状态。上下游市场基本回归理性，市场整体预期低于此前乐观预期，但产业趋势不变，预测三季度末四季度开始量产。”

东吴证券认为，当前复合集流体技术瓶颈陆续突破，复合铜箔产业化加快。此外，随着技术逐渐成熟、基膜由PET向PP迭代。电池企业对复合集流体态度较为积极，其在三元铁锂、动力储能均可使用，产业化方向确定。中金公司进一步提出，复合集流体有望在下半年迎大规模扩产。4月份以来多家材料厂启动规模扩产，同时PP材料取得一定突破，供给端不断释放积极信号。预计2023年第二季度至2024年第一季度复合集流体产业有望迎来密集催化，设备和材料均蕴含较大的投资机会。

中信证券研报预计，复合集流体2019年之前处于“技术萌芽期”，2021年行业开始进入“期望膨胀期”，尤其是2022年新进入者众多，市场预期达到了高峰，2023年一季度处于“泡沫破灭低谷期”，技术进展和行业发展有所放缓。2023年下半年至2024年上半年，随着量产能力的提升和订单的逐步落地，行业将迎来“稳定增长期”阶段，该阶段有望成为行业的最佳配置期。

“需要说明的是，复合铜箔是一种优势明显的产品，但它的优势并不是压倒式的、革命式的，且并非没有缺陷和难点。首先制造厂送样测试良品率偏低，相比于传统铜箔八九成的良品率，复合铜箔良品率还处于较低位置；其次基膜选择，供给端以PET铜箔为主，而需求端PP铜箔更受电池厂青睐，但PP基膜熔点低、抗拉强度差，且目前缺乏针对性开发；然后技术路径仍存在分歧，二步法是主流，但工艺路线仍有不确定性，部分企业仍在使用一步法与三步法；还有设备电耗高，国产设备宕机率高，产品良品率低，因此成本较高。”俞灿补充说道。

产业链公司加速布局

随着复合集流体技术陆续突破，近期多家设备及材料企业公布PET铜箔研发、制造进度，复合铜箔量产进程有望提速。头部企业经过前期的技术认证，逐步启动了大规模量产，且原先处于观望状态的企业也积极推进研发和生产，从而加快复合铜箔产业化进程。

公开资料显示，复合集流体上游产业链有东威科技、骄成超声等公司，主要业务涉及磁控溅射、超声焊等设备制造领域；中游产业领域主要涉及复合铜箔和复合铝箔的生产制造环节，其中双星新材、宝明科技、英联股份、万顺新材等公司均重点布局在中游领域；下游产业链为宁德时代、比亚迪、国轩高科等动力电池生产商。

双星新材表示，公司的复合铜箔基材自主研究开发生产，同时公司在PVD技术应用上已开展多年，复合铜箔量产首条线产品完成开发，各性能主要指标得到下游客户认可，目前公司的复合铜箔项目按计划有序安装推进中。

璞泰来表示，四川卓勤一期年产4亿平方米基膜涂覆一体化项目已完成产能建设，其隔膜产品已逐步批量出货。江苏卓立目前已完成公司设立，复合集流体研发生产基地已全面启动建设，公司复合集流体产品的铜箔将来源于公司自产，铝箔可结合外部供应商满足客户需求，未来也不排除在合适的时机通过并购来完善一体化布局。

此外，还有部分公司正在复合集流体领域加进布局。光莆股份表示，公司首期复合集流体材料生产线已投产运营，所生产的复合集流体材料已向多家锂电池厂家提供样品测试，公司根据客户的反馈持续提升产品技术参数与品质。中一科技表示，公司复合集流体项目处于中试线建设阶段，公司正积极推动复合集流体的研发和生产。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅告诉记者：“复合集流体产业前景光明，市场潜力巨大。随着相关企业大规模量产，复合集流体有望逐步代替传统铜箔和铝箔，在降低生产和采购成本的同时，进一步提高动力电池的产品性能。”（记者 刘 钊）

(责编：王仁宏、陈键)

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