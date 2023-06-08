人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

动力、储能电池性能提升引产业链公司加速布局

2023年06月08日09:04 | 来源：证券日报
小字号

　　在锂电池搭载终端越来越丰富的背景之下，复合集流体将在提升锂电池使用效能方面发挥重要作用。日前，头部厂商PET铜箔（复合铜箔）进入第二轮测试关键期，高温循环测试已突破1500次，这标志着制约复合集流体发展的技术难题被陆续突破，业界认为随着量产能力的提升和订单的逐步落地，复合集流体行业将迎来“稳定增长期”。

　　将迎来“稳定增长期”

　　传统集流体是锂电池中汇集电流的结极或部件，通过将电池的活性物质产生的电流汇集起来以形成较大的电流输出，从而实现化学能转化为电能的过程。复合集流体是相对传统集流体而言的，以PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）/PP（聚丙烯）等高分子材料作为基膜，通过真空镀膜等工艺，在其双面堆积出的铜/铝寻电层而形成的复合材料，形成“金属-PET/PP高分子材料-金属”的“三明治”结构。

　　复合集流体可改善安全性、降低成本，且具有高安全性、高比能量、低成本、长寿命、强兼容五大优势，将逐步替代传统集流体。而复合铝箔强调安全性与减薄，可以防止电池热失控，做到只冒烟不起火；复合铜箔兼则顾安全性同时可降低成本、提高能量密度，将逐步替代传统铜箔。

　　上海钢联铜事业部铜板带箔分析师俞灿对《证券日报》记者表示：“复合铜箔目前仍处于产业化的早期阶段，生产设备已经分批次大规模进厂，复合铜箔生产企业将产品批量送样下游客户，下游电池企业进入实验环节，除少数行业龙头外，其他电池厂商都处于观望状态。上下游市场基本回归理性，市场整体预期低于此前乐观预期，但产业趋势不变，预测三季度末四季度开始量产。”

　　东吴证券认为，当前复合集流体技术瓶颈陆续突破，复合铜箔产业化加快。此外，随着技术逐渐成熟、基膜由PET向PP迭代。电池企业对复合集流体态度较为积极，其在三元铁锂、动力储能均可使用，产业化方向确定。中金公司进一步提出，复合集流体有望在下半年迎大规模扩产。4月份以来多家材料厂启动规模扩产，同时PP材料取得一定突破，供给端不断释放积极信号。预计2023年第二季度至2024年第一季度复合集流体产业有望迎来密集催化，设备和材料均蕴含较大的投资机会。

　　中信证券研报预计，复合集流体2019年之前处于“技术萌芽期”，2021年行业开始进入“期望膨胀期”，尤其是2022年新进入者众多，市场预期达到了高峰，2023年一季度处于“泡沫破灭低谷期”，技术进展和行业发展有所放缓。2023年下半年至2024年上半年，随着量产能力的提升和订单的逐步落地，行业将迎来“稳定增长期”阶段，该阶段有望成为行业的最佳配置期。

　　“需要说明的是，复合铜箔是一种优势明显的产品，但它的优势并不是压倒式的、革命式的，且并非没有缺陷和难点。首先制造厂送样测试良品率偏低，相比于传统铜箔八九成的良品率，复合铜箔良品率还处于较低位置；其次基膜选择，供给端以PET铜箔为主，而需求端PP铜箔更受电池厂青睐，但PP基膜熔点低、抗拉强度差，且目前缺乏针对性开发；然后技术路径仍存在分歧，二步法是主流，但工艺路线仍有不确定性，部分企业仍在使用一步法与三步法；还有设备电耗高，国产设备宕机率高，产品良品率低，因此成本较高。”俞灿补充说道。

　　产业链公司加速布局

　　随着复合集流体技术陆续突破，近期多家设备及材料企业公布PET铜箔研发、制造进度，复合铜箔量产进程有望提速。头部企业经过前期的技术认证，逐步启动了大规模量产，且原先处于观望状态的企业也积极推进研发和生产，从而加快复合铜箔产业化进程。

　　公开资料显示，复合集流体上游产业链有东威科技、骄成超声等公司，主要业务涉及磁控溅射、超声焊等设备制造领域；中游产业领域主要涉及复合铜箔和复合铝箔的生产制造环节，其中双星新材、宝明科技、英联股份、万顺新材等公司均重点布局在中游领域；下游产业链为宁德时代、比亚迪、国轩高科等动力电池生产商。

　　双星新材表示，公司的复合铜箔基材自主研究开发生产，同时公司在PVD技术应用上已开展多年，复合铜箔量产首条线产品完成开发，各性能主要指标得到下游客户认可，目前公司的复合铜箔项目按计划有序安装推进中。

　　璞泰来表示，四川卓勤一期年产4亿平方米基膜涂覆一体化项目已完成产能建设，其隔膜产品已逐步批量出货。江苏卓立目前已完成公司设立，复合集流体研发生产基地已全面启动建设，公司复合集流体产品的铜箔将来源于公司自产，铝箔可结合外部供应商满足客户需求，未来也不排除在合适的时机通过并购来完善一体化布局。

　　此外，还有部分公司正在复合集流体领域加进布局。光莆股份表示，公司首期复合集流体材料生产线已投产运营，所生产的复合集流体材料已向多家锂电池厂家提供样品测试，公司根据客户的反馈持续提升产品技术参数与品质。中一科技表示，公司复合集流体项目处于中试线建设阶段，公司正积极推动复合集流体的研发和生产。

　　北京特亿阳光新能源总裁祁海珅告诉记者：“复合集流体产业前景光明，市场潜力巨大。随着相关企业大规模量产，复合集流体有望逐步代替传统铜箔和铝箔，在降低生产和采购成本的同时，进一步提高动力电池的产品性能。”（记者 刘 钊）

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国已收获冬小麦达1.64亿亩 “三夏”麦收进度过半
　　人民网北京6月8日电 （记者李栋）农业农村部小麦机收调度显示，截至7日17时，全国已收获冬小麦达1.64亿亩，进度53.8%。当前，全国掀起“三夏”麦收高潮，日均收获面积超1500万亩。…
1399.58万元！出口“啤酒”夹藏大量人民币被海关查获
　　人民网北京6月7日电 （记者王震）据海关总署办公厅官方微博@海关发布消息，近日，昆明海关所属打洛海关关员在打洛口岸对一票以边民互市贸易方式申报出口的“啤酒”实施查验时，发现载货车辆车厢底部的14个啤酒纸箱内夹藏有大量人民币现金，经清点，共计1399.58万元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部