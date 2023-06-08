伴随着国六b过渡政策出台，以及车市“价格战”影响消退，国内车市5月份呈现复苏回暖迹象。需求逐步释放的同时，市场也进入到平稳发展的阶段。

根据中国汽车流通协会（以下简称“协会”）发布的数据显示，5月份乘用车终端市场继续呈现复苏态势，综合预计5月份乘用车终端销量在175万辆左右，环比继续小幅上升。经销商方面，据协会“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2023年5月份中国汽车经销商库存预警指数为55.4%，位于荣枯线之上，但汽车流通行业景气度有所好转。

“国六b过渡政策靴子落地，汽车终端价格总体恢复稳定，消费者观望情绪有所改善。”中国流通协会副秘书长郎学红对《证券日报》记者表示，5月份各地营销活动启动，部分省市继续发放消费券或出台购车鼓励措施，厂商也纷纷推出限时购车优惠政策，经销商门店客流、订单等指标有所提升，整体市场需求温和回升。

“5月份国六b非RDE车型设置半年销售过渡期政策落地，有效缓解经销商去库存压力，有利于稳定汽车终端价格，减少经销商经营压力。”郎学红表示。

从分指数情况看，5月份库存、从业人员指数环比下降，市场需求、平均日销量、经营状况指数环比上升。

谈及下一阶段车市走势，协会方面预测，6月份作为传统淡季，存在消费者购买力不足的问题，部分客户观望情绪浓厚会抑制销量的提升。然而，由于汽车国六排放标准政策即将实施，现存少量国六a车辆会进行清库处理。同时，6月份也是半年度的节点，一些经销商为了完成销售目标而开展促销冲量活动，外加部分城市的大型车展等活动都有利于6月份汽车销量的提升，预计车市将呈现稳中向好的发展局面。

5月份，全国新能源乘用车市场回归较强增长态势，整体车市延续4月份的较强走势。乘联会数据显示，5月份新能源乘用车厂商批发销售汽车67万辆，环比增长11%，同比增长59%；1月份至5月份，全国新能源乘用车厂商批发销售278万辆，同比增长46%。

对此，乘联会秘书长崔东树表示，2023年新能源车市场呈现逐步走高的态势，随着大量有竞争力的新品推出，价格促销力度不断加大，消费者的购买热情逐步释放。此外，由于受到去年低基数的影响，加之近期中国新能源乘用车出口持续走强，上海等新能源汽车产业链核心地区的车企表现异常突出。

自5月末以来，随着多款不同定位的新能源车推出，汽车市场供给显著增加，消费者需求得到更多样化满足。

随着新能源汽车对传统燃油车的逐步替代，新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。乘联会综合预估，2023年我国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本吻合。（记者 龚梦泽）

(责编：王仁宏、陈键)

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