随着暑期将近，旅游热度再次高涨。6月6日，同程旅行平台数据显示，本周暑期相关旅游产品搜索量环比上涨约20%。截至目前，北京、上海、深圳、广州、成都、长沙等城市关注度较高。

“亲子游是暑期出游市场主力军，对总客流量的拉动有着显著作用。接下来随着中小学及高校陆续放假，暑期市场将持续升温。往年新疆、四川等地区长线游以及出境游的热潮，在暑期或也将迎来新一轮爆发。”同程旅行内部工作人员对《证券日报》记者表示。

暑期游预热提前到来

同程旅行数据显示，截至5月中旬，平台暑期订单已超过2019年同期。而6月上半月、下半月机票价格也分别较2019年同期上涨13%、29%，本地短途及音乐节演唱会等新的出行需求也为行业带来增量。

此外，最新数据显示，今年飞猪“618”开售首日酒店活动商品成交额同比增长超98%，“618”大促“先囤后约”的机票次卡累计销售已超过10万件，不少爆款单品上线不久即售罄。

旅行社方面，春秋旅游内部人士对《证券日报》记者表示：“为充分应对游客的暑期出游需求，我们的产品正陆续销售中。目前，产品数量环比增长20%左右。上海总社暑期产品数量环比增加10%，各地分社暑期产品数量环比增加30%。”

交银国际在研报中预测，预计2023年内地旅游支出同比增长169%，恢复至2019年的96%；预计出境旅游支出同比增长100%，恢复至2019年的40%。

景区调价 航司新增运力

近日，迪士尼发布消息称为了应对新产品开发、成本上升等价格影响因素，从6月23日起，上海迪士尼乐园的门票价格将进行不同幅度上调。其中常规日门票的价格从435元涨到475元，特别高峰日价格从769元涨到799元。

航司方面，随着商务和旅游出行加速回暖，吉祥航空自2023年7月1日起首次开通由北京大兴始发至日韩方向的航线，同时自6月下旬起增加上海至新加坡方向的航班。

东航在6月12日起将新增上海及昆明至首尔、福冈、冲绳等航线，6月底至7月初，浦东至釜山和东京的航线增加至每天一班。

“春秋航空正在持续恢复国际航线，并且热门航线航班量在暑期将会进一步增加，暑期航班量环比将增加约25%。”春秋旅游内部人士对记者补充道。

深圳卓德私募投资总监杨博对《证券日报》记者表示：“目前，整个交通酒店行业处于快速回暖状态，不少热门景区的酒店、机票价格都出现了上涨。但是从长期来看，我们更应该关注全民出游的持续热度和旅游相关的消费能力，因为目前只是从之前的低谷恢复到正常水平的过程而已。”（记者 施 露 李万晨曦）

(责编：王仁宏、陈键)

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