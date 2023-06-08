6月7日，据中国人民银行公布的数据，中国5月末黄金储备6727万盎司，4月末为6676万盎司，为连续第7个月增加黄金储备。值得关注的是，今年黄金价格也一度突破2000美元/盎司。在此背景下，黄金板块年内累计涨幅超5%。未来，黄金价格走势及如何把握其中的投资机会也成为投资者重点关注的话题。

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，逆全球化趋势有所抬头，全球“去美元化”进程也已经悄然开始。我国央行选择增持黄金，一方面是因为担忧美元安全性、寻求多元化外汇储备，减少美元在外汇储备中占比过高所带来的信用货币风险，另一方面，这也降低了美联储货币政策大起大落对我国经济基本面和金融市场的冲击，并有助于维护人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“中国央行增加黄金储备的原因是多方面的，黄金作为一种避险资产，可以在经济形态恶化时提供保障。在全球贸易不确定性加大、地缘政治风险增加的环境下，黄金可以在某种程度上缓解央行的风险。黄金是一种相对稳定的资产，它的价值不受到其他货币或金融资产波动的影响，因此，可以用来帮助央行多元化储备。且借用黄金这一资产的稳定性和流动性，可以提高人民币作为国际化储备货币的位置，进而提升国家的国际影响力。” 接受《证券日报》记者采访的黑崎资本创始合伙人陈兴文表示。

展望未来黄金价格走势，明明表示，首先，全球“去美元”的大趋势难言终结，未来央行增持黄金的行为仍可能持续强化，预计央行增持行为有望推动金价中枢抬升；其次，美国通胀中长期回落的趋势明确，美联储货币政策也将逐步转向宽松，待美国实际利率回落后，黄金配置价值有望进一步显现；最后，四季度通常是国内黄金需求最旺盛的季节，偏强的需求也可能推升黄金价格，预计金价尚未见顶。

太平洋证券首席宏观分析师尤春野认为：“黄金在上世纪70年代和本世纪前十年出现了两轮牛市，涨幅分别为23倍和7倍。当前黄金正处于第三轮牛市之中，预计两年内金价可以达到2400美元/盎司至2600美元/盎司。”

尤春野在最新发表的研报中称，黄金走强的长期逻辑基于三点：一是全球的长期通胀中枢正在上升。二是美国财政难以走出困境。三是美元信用受到严重损伤。虽然“去美元化”的道路十分漫长，但是在旧的国际货币体系受到冲击、新的货币体系尚未形成之前，黄金作为零信用风险的储备资产将成为全球各国央行越来越看重的筹码。这是未来十年黄金牛市最重要的驱动力之一。

持有相同观点的陈兴文告诉记者，黄金第三轮牛市有望出现，在全球货币政策宽松背景下，通货膨胀导致避险资产配置需求。中国市场还存在着巨大的未开发潜力，随着人们的收入水平不断提高，中国黄金消费市场前景广阔。长期来看，黄金仍然具备较好的投资价值。（记者 任世碧 楚丽君）

(责编：王仁宏、陈键)

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