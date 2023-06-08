6月7日，全国股转公司发布2023年第四批创新层进层挂牌公司（以下简称“第四批拟进层公司”）初筛名单，共计118家公司拟调入创新层。新三板创新层公司总量将超过1900家，为分层制度实施以来最高水平。

第四批拟进层公司中，115家公司依据净利润或营业收入标准进层，其中72家符合北交所上市财务条件，35家为国家级专精特新“小巨人”企业。3家拟根据研发投入标准或市值标准进层，主要从事医药研发、车用轮胎制造等，其中1家公司研发费用超8000万元，已满足北交所上市的研发标准。

经统计，新三板2023年上半年累计新进层公司数量将达367家，上述多家公司体现出以下三个特点：一是总体业绩良好。去年平均实现净利润2808.76万元，为全市场平均水平的3.30倍；近2年收入复合增长率达24.87%,较全市场平均水平高15.02个百分点；8家公司净利润过亿元，40家公司净利润超5000万元。

二是创新属性突出。近七成公司分布于高端装备制造、新材料、生物医药、信息技术等先进行业，这些公司平均研发支出达1459.80万元，较全市场平均水平高45.72%，平均研发强度达5.95%，23家公司最近2年研发支出合计超5000万元。

三是特色企业聚集。146家公司为专精特新中小企业，国家级专精特新“小巨人”企业达83家。53家公司主营业务属于战略新兴产业，其中，有企业生产的半导体芯片、特种轴承被认定为国家或省级单项冠军产品。（记者 孟 珂）

(责编：王仁宏、陈键)

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