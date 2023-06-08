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我国外汇储备规模截至5月末为31765亿美元

2023年06月08日09:06 | 来源：证券日报
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　　6月7日，国家外汇管理局公布2023年5月末外汇储备规模数据。数据显示，截至2023年5月末，我国外汇储备规模为31765亿美元，较4月末下降283亿美元，降幅为0.88%。

　　国家外汇管理局表示，5月份，受主要经济体财政和货币政策预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数上升，全球金融资产价格涨跌互现。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。我国经济运行持续回升向好，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

　　“当前影响我国外汇储备波动的主要因素依然是汇率因素和资产价格变化因素。从汇率因素看，5月份美元指数受美国经济数据好于预期和债务上限谈判逐步接近达成等因素影响整体上行，汇率因素导致外汇储备的非美元部分出现较大幅度的折价。”民生银行首席经济学温彬对《证券日报》记者表示。

　　“从资产价格因素看，欧美保持加息预期令债市整体下行。其中，10年期美债收益率上升20个基点至3.64%，10年期欧债收益率上升2个基点至2.46%，10年期日债收益率上升5个基点至0.45%。”温彬表示，在剔除汇率和资产价格因素后，可以推算5月份因国际收支导致的外汇储备变化保持在合理范围内，这表明我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡。

　　仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟对《证券日报》记者表示，5月份我国外汇储备规模略有减少，背后主要推动因素依然是汇率变动和资产价格变化的综合作用。月内，美元指数上涨拉低了非美元货币汇率及资产价格市值，同时全球金融市场股票、债券等资产类别的表现给我国外汇储备中的资产组合的估值带来调整。

　　展望未来，庞溟预计，外汇市场将继续保持稳健运行，国际收支将继续保持总体平衡，国际投资者和境外企业对中国市场预期将持续改善，人民币资产吸引力将进一步提升。

　　在温彬看来，当前世界经济增长乏力，主要发达经济体通胀水平依然较高，国际金融市场仍面临较多不确定不稳定因素。但我国经济运行持续回升向好，国际收支总体均衡，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。（记者 刘 琪）

(责编：王仁宏、陈键)
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