今年以来，在监管部门严把“入口关”背景下，上市申请终止数量依旧高企。《证券日报》记者据证监会和沪深北交易所网站梳理，今年以来截至6月7日，94家企业上市申请终止，其中85家公司主动撤回上市申请，9家上会被否。

接受采访的专家表示，全面注册制下，企业上市审核更加透明高效，但不意味着放松质量要求，企业需要关注的问题并没有减少，中介机构责任进一步被压实。

板块定位不符成被否主因

从9家被否企业来看，主板、科创板、创业板和北交所分别为1家、2家、5家和1家。从创业板IPO被否的5家企业来看，有3家被上市委明确点出不符合板块定位。如裕鸢航空，上市审核委员会审议认为，发行人业绩增长严重依赖单一客户、科研件收入占比逐年下降，未能充分说明其是否符合成长型创新创业企业的创业板定位要求。

其次，多家企业被指信息披露存在问题。如拟科创板IPO的思必驰，上市审核委员会审议认为，发行人未能充分说明未来四年营业收入复合增长率的预测合理性，未能充分揭示上市前净资产为负的风险等。对于太美科技，上市审核委员会审议认为，报告期内，发行人未主要依靠核心技术开展生产经营，未充分披露有利于投资者作出价值判断和投资决策的重要信息等。

“在被否的各类原因中，目前不符合板块定位是最多的。当下，很多拟IPO企业扎堆寻求科创板、创业板上市，但是企业本身科创属性不足，板块选择不符合企业自身定位，很容易被否决，因此经沟通主动撤材料的也较多。”华商律所执行合伙人齐梦林对《证券日报》记者表示，此外，拟IPO企业未充分说明独立性及持续经营能力也是被否的主要原因。

“实际上，自注册制改革以来，监管部门在上市审核方面的变化，主要是关注企业是否符合板块定位，其他如持续盈利能力、内控等都是常规关注问题。”某券商投行人士对《证券日报》记者表示。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示，全面注册制下，最核心的还是看企业是否满足上市条件，以及信披要求是否达标。

企业主动撤单有四方面原因

从主动撤单方面来看，上述85家公司中，主板、科创板、创业板和北交所分别为8家、25家、44家和8家。大多数企业是在交易所一轮、二轮问询后主动撤回，如联川生物的首轮问询涉及18个方面问题，还被要求重写IPO招股说明书章节，引起市场热议。此后公司和保荐机构主动撤回IPO申请材料，6月2日，上交所终止其发行上市审核。

也有企业在临近上会时撤回申请材料，如硅动力原定6月5日上会，但因公司及其保荐人撤回发行上市申请，6月2日上交所终止其发行上市审核。而有的企业是在没有问询的情况下就主动撤单。

齐梦林表示，企业主动撤回主要有四方面原因：一是财务数据出现波动，不能达标，企业选择换个时间待指标趋好时再行申报；二是申报材料存在质量问题，短期整改难以经得起核查；三是择机而动；四是企业基本面发生变化，不能支撑上市，企业不得不选择撤回申请材料。

整体来看，94家企业上市终止符合市场预期。陈雳表示，终止上市的企业数量在市场的正常预期范围内，拟上市企业一方面要符合产业功能定位，另一方面还要在规则上适应全面注册制要求。

企业“一查就撤”现象有所减少

据记者梳理，今年以来，“一查就撤”现象有所减少。年内证监会共发布两批6家现场检查企业名单，其中仅1家撤回IPO申请材料。羊绒世家拟深交所主板上市，在1月6日第一批现场检查名单公布后，一个月内就迅速撤回IPO申请材料。

而在上述主动撤单的85家企业中，共有6家此前被证监会抽中现场检查，除了羊绒世家，另外5家均为2022年被抽中现场检查企业。

“注册制改革以来，虽然监管部门加大了监管力度，但仍有企业急于上市，抱有‘闯关’想法，而在业绩压力下，部门券商也在赶进度，IPO‘闯关’情况虽减少很多，但仍然存在。”上述投行人士表示，如果企业面临现场检查，而自身存在问题，以免查出后被处罚，就会主动撤单。

全面注册制下，监管部门强调“申报即担责”，压实发行人信披第一责任和中介机构“看门人”责任。

对于拟上市企业而言，齐梦林表示，全面注册制下，企业上市仍然需要适应新的变化，“打铁还需自身硬”。注册制并不意味着企业上市更加容易，而是更加市场化、规范化、透明化，信息披露也需要更规范。企业上市过程中需要关注的问题并没有减少，且在市场化的机制下得到了强化。

谈及如何进一步压实中介机构“看门人”责任，广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，需要强调责任的严肃性、行业的自律性、监管的全面性和市场的有效性。首先，“看门人”肩负着新上市公司合格达标和市场健康发展的重要责任，对于履职尽责不足或舞弊违规违法的行为需要予以力度十足的严惩重罚，进而形成遵纪守规和敬业勤业的“看门人”新生态；其次，要继续推动券商行业自律，明晰行业标准和夯实行业规范，进而在行业自律和合规竞争中推动投行的归位尽责；再次，要通过现场检查、大数据监管等多种举措落实穿透式监管和持续监管，全面压实“看门人”责任；最后，市场应该形成价值投资的生态，提升信息效率，让违法违规者得到应有的惩戒。（记者 吴晓璐）

(责编：王仁宏、陈键)

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