6月7日，海关总署发布数据显示，据海关统计，今年前5个月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比（下同）增长4.7%。其中，出口9.62万亿元，增长8.1%；进口7.15万亿元，增长0.5%；贸易顺差2.47万亿元，扩大38%。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国经济发展呈现回升向好态势，各地区各部门积极贯彻推动外贸稳规模优结构的政策措施，帮助外贸经营主体应对外需走弱带来的挑战，推动我国外贸连续4个月保持正增长。

从贸易方式看，前5个月，我国一般贸易进出口11万亿元，增长7%，占我国外贸总值的65.6%，比去年同期提升1.4个百分点。以保税物流方式进出口2.14万亿元，增长12.4%。

从贸易伙伴看，我国对东盟、欧盟进出口均实现增长。前5个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为2.59万亿元，增长9.9%，占我国外贸总值的15.4%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，我国与欧盟贸易总值为2.28万亿元，增长3.6%，占13.6%。

从出口产品看，前5个月，我国出口机电产品5.57万亿元，增长9.5%，占出口总值的57.9%。其中，受新能源车出口拉动，汽车出口2667.8亿元，增长124.1%，表现抢眼。

“汽车出口延续高增长态势，表明我国制造业转型升级正在塑造出口新动能。”东方金诚研究发展部高级分析师冯琳对《证券日报》记者表示，我国在新能源汽车领域实现“弯道超车”，全球市场出口份额正大幅提升。

从外贸主体看，前5个月，民营企业进出口8.86万亿元，增长13.1%，占我国外贸总值的52.8%，比去年同期提升3.9个百分点。

“民营企业继续保持我国外贸第一大经营主体地位，未来可持续通过降低外贸企业负担和加强知识产权保护等措施，助力民营企业开拓海外市场。”巨丰投顾高级投资顾问谢后勤在接受《证券日报》记者采访时表示。

冯琳表示，很多地方组织外贸企业“走出去”，将海外客户“请进来”，加大对海外市场开拓力度，叠加各类稳外贸政策扶持，国内民营企业出口修复较快，跨境电商等外贸新业务增长势头良好，均有助于抵消外需走弱对我国出口的拖累。（记者 韩 昱）

(责编：王仁宏、陈键)

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