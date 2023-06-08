实体经济是江苏的“看家本领”，江苏制造业规模多年保持全国第一。新形势下，江苏如何锻造新的产业竞争优势？当前，江苏正全力推进制造业智能化改造和数字化转型，加快构建现代化产业体系。全省进行数字化转型工业企业有3万多家，形成了10个国家先进制造业集群，规模占江苏全省制造业比重的70%。截至2022年底，江苏“两化融合”发展水平连续8年位居全国第一。以“智改数转”为关键抓手，2022年江苏数字经济规模已达5万亿元。江苏制造业加快迈向中高端，为切实担起勇挑大梁重大责任、奋力当好全国经济发展“压舱石”发挥了重要作用。

激发中小企业转型动能

苏州工业体量超4万亿元，工业企业16万家，制造型中小企业面广量大。“智改数转”是工业企业的必答题，但对于大多数中小企业来说，“改什么、怎么转”往往超出自身能力范围。

近日，记者来到位于苏州市相城区太平街道的志骄机电设备有限公司。“靠这个还不到半个巴掌大的‘小盒子’，就能把设备开工、完工、异常情况、不良品数量等数据实时采集，传送到云平台，大大提升了交付准确率。”车间负责人金乾坤打开机床控制门，取出一台云平台采集器展示给记者。据介绍，自厂里上了智能管理系统，机电设备稼动率翻了一番，生产效率至少提升了15%。尤其是系统的“一键排产”功能，将工单通过服务器自动下发，工人使用手机扫描设备上的二维码后，就能直接开工，手机App上实时显示机械工作状态和完成进度。

据江苏省工业和信息化厅消息，今年，江苏将对16个先进制造业集群和50个重点产业链上的企业，实施“智改数转”项目建设，政府还将为1.8万家中小企业提供免费的“一企一策”数字化转型方案。

2021年底，江苏出台《江苏省制造业智能化改造和数字化转型三年行动计划（2022—2024年）》（以下简称《三年行动计划》），重点从加强示范引领、坚持分类施策、突出区域特色、强化要素支撑4个方面发力。一年多来，江苏各地通过免费诊断、技术输出、平台赋能、贴息奖补等举措，积极营造全流程服务生态，激发企业“智改数转”动能。截至2022年底，江苏省两化融合发展指数水平达到66.4，企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到88.3%、62%，各关键指标均居全国第一。2023年，江苏将完成1万家工业企业“智改数转”任务。

龙头企业带来“乘数效应”

“过去对印刷电路板进行质检时通常采用自动光学检查设备，但由于技术局限，平均每2000张照片会出现一张误报。博世汽车电子事业部每年生产近亿块印刷电路板，靠目检员人工对报错产品进行复检的话，效率较低。”博世汽车部件（苏州）有限公司汽车电子事业部人工智能光学检测项目负责人说，2018年起，汽车部件（苏州）有限公司汽车电子事业部人工智能光学检测项目团队收集了20余条生产线的上百万张图片，打了三轮标签后用于模型训练、图片前处理及模型参数调试工作，最终形成了人工智能模型。应用后，模型可以在0.2秒内对图片作出判断，减少了目检员绝大部分的工作负荷。

“我们希望，未来这套系统和经验能够得到更广泛的应用，推广至更多生态链上的企业，共同降低制造企业质检工作难度。”该项目负责人表示。

2021年12月，苏州工业园区管委会与博世汽车部件（苏州）有限公司达成战略合作，建立博世智改数转赋能中心，助力园区在工业互联、智能制造领域产业链整体转型升级。目前，赋能中心已落地5G全链接加工业互联网的样板体验工厂，不仅具有创新技术在工业领域的应用，也融合了20多个智能制造典型场景的开放展示，同时对制造业企业对口的国内外体系、数智政策进行了解析展示。

“支持产业链‘链主’企业基于产业链协作平台开展协同采购、协同制造、协同销售和协同配送等应用”“支持制造业龙头企业剥离‘智改数转’业务部门成立独立法人”……江苏出台的《三年行动计划》鼓励“链主”企业发挥“智改数转”经验优势，赋能全产业链升级改造，并分行业编制了12个智能化改造数字化转型实施指南。

聚焦稳链补链强链，江苏锻造产业竞争新优势。作为昆山电子信息产业创新集群龙头企业的友达光电，基于20多年转型升级经验，成立专业服务机构，为130余家产业链上下游企业提供数字化工厂规划服务；位于南通开发区的罗博特科智能科技（南通），自主开发建立了一套执行系统MES，为天合光能（宿迁）科技有限公司完成了5G+太阳能电池片智能工厂项目，可节约40%的人力成本；在盐城，作为江苏省示范智能工厂的立铠精密科技（盐城）正实施“5G+工业互联网”融合应用项目，带领盐城本地制造业企业融合转型。

竞逐数字经济新赛道

“不需要经过开模打样、产线试生产等传统步骤，仅通过三维设计和数字孪生技术，就能实现高端精密阀门的设计生产等全生命周期数字化仿真。”“‘上云’数据不只是显示在可视化大屏上，更大的作用是通过先进的边缘计算感知、大数据分析等技术，辅助车间内的智能分析和决策。”位于江苏淮安的西派阀门数字化工厂，公司管理人员向记者介绍。得益于工业互联网的应用，该工厂已达到数字化透明工厂管理的要求，于去年获评江苏省级互联网标杆工厂项目。

数字化工厂系统的研发制造商，是位于中国（南京）软件谷的工业软件企业维拓科技。“信息化进程中，不少中小企业也使用了库存管理、财务管理、办公自动化等软件，但这些软件通常存在‘数据孤岛’问题，零散数据难以发挥决策价值，无法形成业务闭环。”维拓科技公司“智改数转”负责人兰国田告诉记者，该公司开发的MOM系统（制造运营管理系统）自2021年投入市场，目前已服务200余家中小企业数字化转型。

“智改数转”的持续推进，不仅让江苏传统制造业企业焕发新生机，还由此催生出一系列聚焦工业互联网等数字经济新兴领域的企业。

江苏在推进产业数字化方面下了很大“力气”。江苏省数字经济工作领导小组密集出台《江苏省“十四五”数字经济发展规划》《关于全面提升江苏数字经济发展水平的指导意见》《数字经济三年行动计划》等政策文件，发布实施江苏省数字经济促进条例。

数字经济正成为江苏高质量发展的新引擎。江苏省工信厅提供的数据显示，截至今年5月底，江苏累计组织实施“5G+工业互联网”融合应用项目738个，在数据采集感知、智能物流、安全监控等领域形成一批可复制可推广的应用场景；累计上线工业互联网标识解析二级节点58个，服务全国企业近16万家，标识注册量、解析量等主要指标均占全国50%以上。“智改数转”征途上，江苏正以探路者的姿态加“数”前行。（记者 苏雁 本报通讯员 姬尊雨）

(责编：王仁宏、陈键)

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