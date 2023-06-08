人民网北京6月8日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，2023年“世界海洋日暨全国海洋宣传日”主场活动今日在广东汕头举行。当天，自然资源部公布了“和美海岛”名单，全国33个海岛入选。

本次入选的海岛包括辽宁省大长山岛和小长山岛（岛群）、大王家岛、獐子岛，山东省南长山岛和北长山岛（岛群）、大黑山岛、砣矶岛，江苏省连岛，上海市崇明岛，浙江省南麂岛、花鸟山岛、洞头岛、玉环岛、枸杞岛、花岙岛、上大陈岛和下大陈岛（岛群）、秀山岛，福建省湄洲岛、鼓浪屿、海坛岛、大嵛山、惠屿、南日岛，广东省东澳岛、海陵岛、南澳岛、上川岛、外伶仃岛、桂山岛、三角岛，广西壮族自治区涠洲岛，海南省东屿岛、分界洲、赵述岛。

活动现场播放了“和美海岛”专题宣传片，并举行了授牌仪式，对获得“和美海岛”称号的33个海岛统一授予证书、颁发牌匾。

我国共有海岛11000余个，其中有居民海岛480多个。大多数海岛面积相对狭小，生态系统脆弱，一旦遭受破坏难以恢复；海岛地区经济社会发展形态模式与陆地不同，地区经济发展不平衡、不充分的问题更为突出。加强海岛的生态保护、促进海岛地区经济高质量发展，探索“人岛和谐”可持续发展之路显得格外重要和迫切。

和美海岛创建示范工作是经全国评比达标表彰工作协调小组办公室批准，由自然资源部组织开展的国家级创建示范活动。通过和美海岛创建示范工作，旨在建设一批“生态美、生活美、生产美”的和美海岛，通过以点带面，推动海岛地区实现绿色低碳发展，促进资源节约集约利用，形成岛绿、滩净、水清、物丰的人岛和谐新格局。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经