人民网北京6月8日电 （记者车柯蒙）房地产经纪行业是现代服务业的重要组成部分，随着经济的发展和社会的进步以及人民对于生活服务要求的提升，房地产经纪人这一职业角色的重要性凸显。近日，58同城、安居客发布《2023年百万房地产经纪人生存报告》（以下简称《报告》），从房地产经纪人群体的年龄、收入、学历、住房情况、从业年限、工作时长、工作内容等多维度，呈现出当前中国房地产经纪人的职业现状。

《报告》显示，随着房地产经纪人的职业化发展，其综合素质近年来不断提升，大专以上学历的经纪人达到54.3%，同比上涨3.9%；经纪人的职业认同感增强，62.4%的经纪人从业年限超3年，同比上涨9.1%；经纪人工作内容多元化已成为常态，一半以上的经纪人会选择同时开展新房、二手房、租赁等相关业务；经纪人逐步接受佣金模式的变化，近半数经纪人倾向无底薪+高提成的薪资结构；专业、靠谱的经纪人是客户首选，超七成购房者倾向专业度高的经纪人。

根据《报告》，从历年数据可以看出，整体呈现出学历水平提升、平均年龄下降的特点。2023年调研数据表明，31至40岁的房地产经纪人仍然是行业主力，占比为44.2%；从整体来看，40岁以下经纪人占比83.2%，超过2022年的79.4%。学历方面，2023年经纪人大专以上学历占比超过50%，其中大专学历经纪人占比39.6%，本科及以上学历经纪人占比14.7%。一线城市中大专以上学历经纪人占比近六成，西安、郑州和北京等城市的大专以上学历经纪人占比最高。

与此同时，当前经纪人群体表现出相对较高的职业稳定性。《报告》显示，2023年参与调研的经纪人中，有27.6%的经纪人已从事经纪行业5至10年，从业3年以上的经纪人增长明显，占比为62.4%，与去年相比增长9.1个百分点。

工作自由灵活，收入水平高，职业发展前景好，是经纪人选择从事房产经纪行业的主要原因。其中，有43.5%的房地产经纪人选择了工作相对自由灵活，29.0%的经纪人表示是因为收入可观。从不同城市等级来看，一线城市的经纪人更关注收入，四五线经纪人更关注工作自由灵活。

此外，《报告》显示，房地产经纪人对2023年房地产市场的信心增加，有77.3%的经纪人表示非常有信心及比较有信心。影响经纪人对今年市场走向判断的主要因素是近期的房地产政策，经纪人们认为目前出台的政策利好未来房地产行业的发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

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