人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

报告显示房地产经纪行业年轻化、高学历成发展趋势

2023年06月08日13:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月8日电 （记者车柯蒙）房地产经纪行业是现代服务业的重要组成部分，随着经济的发展和社会的进步以及人民对于生活服务要求的提升，房地产经纪人这一职业角色的重要性凸显。近日，58同城、安居客发布《2023年百万房地产经纪人生存报告》（以下简称《报告》），从房地产经纪人群体的年龄、收入、学历、住房情况、从业年限、工作时长、工作内容等多维度，呈现出当前中国房地产经纪人的职业现状。

《报告》显示，随着房地产经纪人的职业化发展，其综合素质近年来不断提升，大专以上学历的经纪人达到54.3%，同比上涨3.9%；经纪人的职业认同感增强，62.4%的经纪人从业年限超3年，同比上涨9.1%；经纪人工作内容多元化已成为常态，一半以上的经纪人会选择同时开展新房、二手房、租赁等相关业务；经纪人逐步接受佣金模式的变化，近半数经纪人倾向无底薪+高提成的薪资结构；专业、靠谱的经纪人是客户首选，超七成购房者倾向专业度高的经纪人。

根据《报告》，从历年数据可以看出，整体呈现出学历水平提升、平均年龄下降的特点。2023年调研数据表明，31至40岁的房地产经纪人仍然是行业主力，占比为44.2%；从整体来看，40岁以下经纪人占比83.2%，超过2022年的79.4%。学历方面，2023年经纪人大专以上学历占比超过50%，其中大专学历经纪人占比39.6%，本科及以上学历经纪人占比14.7%。一线城市中大专以上学历经纪人占比近六成，西安、郑州和北京等城市的大专以上学历经纪人占比最高。

与此同时，当前经纪人群体表现出相对较高的职业稳定性。《报告》显示，2023年参与调研的经纪人中，有27.6%的经纪人已从事经纪行业5至10年，从业3年以上的经纪人增长明显，占比为62.4%，与去年相比增长9.1个百分点。

工作自由灵活，收入水平高，职业发展前景好，是经纪人选择从事房产经纪行业的主要原因。其中，有43.5%的房地产经纪人选择了工作相对自由灵活，29.0%的经纪人表示是因为收入可观。从不同城市等级来看，一线城市的经纪人更关注收入，四五线经纪人更关注工作自由灵活。

此外，《报告》显示，房地产经纪人对2023年房地产市场的信心增加，有77.3%的经纪人表示非常有信心及比较有信心。影响经纪人对今年市场走向判断的主要因素是近期的房地产政策，经纪人们认为目前出台的政策利好未来房地产行业的发展。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
报告显示房地产经纪行业年轻化、高学历成发展趋势
　　人民网北京6月8日电 （记者车柯蒙）房地产经纪行业是现代服务业的重要组成部分，随着经济的发展和社会的进步以及人民对于生活服务要求的提升，房地产经纪人这一职业角色的重要性凸显。近日，58同城、安居客发布《2023年百万房地产经纪人生存报告》（以下简称《报告》），从房地产经纪人群体的年龄、收入、学历、住房情况、从业年限、工作时长、工作内容等多维度，呈现出当前中国房地产经纪人的职业现状。…
多位院士专家探讨中国古代科学文化
　　人民网北京6月8日电 （记者赵竹青）6月7日，由中国科协宣传文化部主办的“文明的烛火——中国古代科学文化探源系列论坛”主论坛活动在北京国家科技传播中心报告厅举行。多位院士专家出席并作主旨报告，从各自专业领域出发讨论了中华传统科学文化的内容和价值。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部