人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

证监会：适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施

2023年06月08日14:31 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月8日电 （记者王震）据证监会网站消息，6月8日，第十四届陆家嘴论坛在上海举行。证监会主席易会满在论坛上作主题演讲时表示，适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施。

易会满指出，近年来，证监会以设立科创板并试点注册制为突破口，健全资本市场服务科技创新的制度机制，科技创新企业在新上市企业中占比超过7成，集成电路、生物医药、新能源等一批先导产业集聚效应显著。

证监会将深入贯彻落实创新驱动发展战略，坚守科创板、创业板、北交所的差异化特色化定位，探索建立覆盖股票、债券和私募股权的全方位全周期产品体系，持续完善上市公司股权激励、员工持股等制度机制，促进创新链产业链资金链人才链深度融合。适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施
　　人民网北京6月8日电 （记者王震）据证监会网站消息，6月8日，第十四届陆家嘴论坛在上海举行。证监会主席易会满在论坛上作主题演讲时表示，适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施。…
人民银行：积极践行绿色发展理念 促进30/60目标平稳实现
　　人民网北京6月8日电 （记者罗知之）“实现30/60目标，中国要完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。这是一场广泛而深刻的经济社会变革，意味着我国在产业结构、能源结构、生产方式、生活方式等方方面面都必须发生深刻转变，其中绿色金融将在平稳实现30/60目标过程中发挥重要作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部