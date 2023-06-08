证监会：适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施
2023年06月08日14:31 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者王震）据证监会网站消息，6月8日，第十四届陆家嘴论坛在上海举行。证监会主席易会满在论坛上作主题演讲时表示，适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施。
易会满指出，近年来，证监会以设立科创板并试点注册制为突破口，健全资本市场服务科技创新的制度机制，科技创新企业在新上市企业中占比超过7成，集成电路、生物医药、新能源等一批先导产业集聚效应显著。
证监会将深入贯彻落实创新驱动发展战略，坚守科创板、创业板、北交所的差异化特色化定位，探索建立覆盖股票、债券和私募股权的全方位全周期产品体系，持续完善上市公司股权激励、员工持股等制度机制，促进创新链产业链资金链人才链深度融合。适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施。
(责编：王震、吕骞)
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