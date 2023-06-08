人民网北京6月8日电 （记者罗知之）“近年来，中国的金融周期则相对稳健。2020年以来，10年期国债到期收益率在2.4%-3.4%之间窄幅波动，最高与最低点的极差不到100个基点。中国社会融资规模则保持10%左右的增速。中国金融周期相对稳健背后的原因，是中国长期坚持稳健的货币政策。”人民银行副行长、外汇局局长潘功胜在第十四届陆家嘴论坛上发表主题演讲时这样表示。

潘功胜认为，中国稳健的金融周期为经济和金融市场运行提供了适宜的环境。市场流动性保持合理充裕，为实体经济提供充足稳定的融资。信贷脉冲是刻画金融周期变化的重要指标，反映了金融周期的边际变化方向。以新增信贷占国内生产总值（GDP）比重的边际变化衡量，2023年以来中国的信贷脉冲转正上行，显示信贷对经济的支持作用正在增强。2023年初以来，对于中国经济增速的预测总体是上修的。国际货币基金组织（IMF）将今年中国经济增长预测由4.4%上调至5.2%。两天前，世界银行刚刚将今年中国经济增长预测由4.3%上调至5.6%。

潘功胜强调，人民币资产具有竞争力的真实利率，为我国贸易投资伙伴持有的人民币提供了良好的保值能力。以2年期国债收益率减去核心居民消费价格指数（CPI）衡量，中国的真实利率处于1.7%左右，与大幅加息后的美国真实利率相当，显著高于德国、日本等发达经济体。在全球高通胀背景下，人民币债券的投资组合分散化价值凸显。2022年以来，发达国家政府债与股票都出现了明显下跌，股债收益的相关性由负转正，债券对冲股票的分散化价值显著降低；新兴市场债券作为风险资产，与全球股票收益的相关性始终较高；中国债券与全球股票收益的相关系数则保持在负值区间，具有较好的投资组合分散化价值。

(责编：罗知之、吕骞)

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