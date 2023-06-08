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我国首个自营深水油田群累产原油突破1000万吨

2023年06月08日19:49 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国海油获悉，我国首个自主开发的深水油田群——流花16-2，投产以来累计生产原油突破1000万吨，为粤港澳大湾区经济社会发展不断注入能源动力。

正在进行原油外输作业的“海洋石油119”储油轮。受访者供图

正在进行原油外输作业的“海洋石油119”储油轮。受访者供图

据中国海油深圳分公司流花油田总经理江俊达介绍，流花16-2油田群位于我国珠江口盆地海域，距深圳东南约250公里，平均水深412米包括流花16-2、流花20-2和流花21-2等3个油田。自2020年9月首个油田投产以来，流花16-2油田群产量节节攀升，当前油气日产量保持在1.1万吨油当量以上。油田群全部生产井正满负荷运行，保持着“5天一船油、3天一船气”的外输频率，今年已外输油气70船次。

流花16-2油田群示意图。受访者供图

流花16-2油田群示意图。受访者供图

“目前，流花16-2油田群采用全水下生产模式，拥有亚洲规模最大的深水油气田水下生产系统，已成为我国首个具备远程遥控生产能力的深水油田，可实现台风期间无人生产，保障油田稳产高产。”江俊达说，作为伴生气富集的油田群，中国海油深圳分公司在“海洋石油119”储油轮上装备了国内首套自主设计建造的海上LPG（液化石油气）回收系统，收集的伴生气既能用于油田自用发电，也可外输LPG产品，实现环保与经济效益的双赢。

专家表示，当前，水深超过300米的深海是全球油气资源的主要接替区。我国已在深水海域勘探开发了12个油气田，深水油气年产量超过1000万吨油当量，我国深海油气领域正成为保障国家能源安全的重要力量。同时，深海区域地质研究、油气田开发、装备建造、钻完井技术体系以及配套作业能力建设进一步加强，基本具备了深海油气勘探开发全产业链的技术和装备能力。

(责编：王震、吕骞)
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