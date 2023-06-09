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利用“三大三小”空间锻炼器械设备

航天员这样健身

本报记者 刘诗瑶
2023年06月09日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　航天员在中国空间站内使用抗阻锻炼装置健身（视频截图）。
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　　航天员在中国空间站内使用太空跑台锻炼（视频截图）。
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　　航天员在中国空间站内锻炼（视频截图）。
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　　图片来源：中国载人航天工程办公室

　　“我每天做600个俯卧撑、600个仰卧起坐和上千次跳绳，这些已经成为我的‘标配’。”前不久，神舟十六号乘组首次亮相时，航天员景海鹏的一番话令许多网友感佩。

　　成为航天员需要具备怎样的身体素质？为了能顺利上天，航天员在地面要进行哪些体能训练？进入太空后，航天员又如何在失重环境下锻炼？

　　只有身体够好，才能适应太空特殊复杂的环境，才有能力负担起繁重艰巨的飞行及在轨任务

　　“我的梦想是成为一名航天员，请问我如何才能梦想成真呢？”在2022年10月12日举办的“天宫课堂”上，地面的学生向神舟十四号航天员乘组提问。

　　神舟十四号航天员陈冬这样回答：“想要成为一名航天员，需要经历严格的选拔和训练。我相信，只要你坚定理想，认真学习，好好锻炼身体，未来一定有机会加入到光荣的航天员队伍中，让心里的种子最终在太空中结出甜美的果实。”

　　航天员是世界上风险最高、挑战最大的职业之一。每位航天员都经历了极其严格的选拔和科学、全面的训练。

　　现行航天员选拔原则中，优秀的身体素质是基础和前提条件。只有身体够好，才能适应太空特殊复杂的环境，才有能力负担起繁重艰巨的飞行及在轨任务。

　　如何衡量身体素质？和普通人体检类似，应聘者也要经过临床各科检查。不同的是，应聘者还要参加一项颇具特色的选拔项目，“航天环境耐力和适应性”检测。

　　据中国航天员科研训练中心专家介绍，这个项目要求受试者在离心机上飞速旋转，测试身体的超重耐力。

　　几轮下来，能通过身体素质考核的应聘者所剩无几。身体素质也仅是选拔标准中的一个大类，此外心理素质、教育背景、职业经历等都是非常重要的衡量要素。从本质上来说，航天员选拔就是一个“优中选优”的过程。

　　航天员训练是一个漫长的征程，要经历持续不断的挑战、考验、检查和评定

　　加入航天员大队后，航天员的状态用一句话总结就是“飞行或者准备飞行”。航天员训练是一个漫长的征程，要经历持续不断的包括“超重耐力”训练在内的各种挑战、考验、检查和评定。只要不退役，训练就不能终止。

　　空间站训练中，出舱训练是最重要的一个项目，也是高强度高负荷的训练。航天员要在地面的水下训练中模拟出舱情景，身穿200公斤的水下训练服，训练时长达到六七个小时，不能吃东西，不能去洗手间，还要克服水下阻力和压力，控制好身体姿态，完成各种水下动作、使用各种设备，负荷非常大。

　　累积下来，一名航天员的水下训练能达到几十次、上百个小时的训练量。据航天员汤洪波回忆，他刚开始水下训练时，训练结束后吃饭“连筷子都拿不住”；航天员聂海胜在一次水下训练后，体重足足轻了4公斤。可见，航天员训练对体能消耗之大。

　　王亚平作为我国首位出舱的女性航天员，也提到过水下训练对力量的要求。男女存在客观生理差异，王亚平的体型没有男航天员强壮，穿同样的舱外航天服，要克服压力弯过来，需要做很大动作，或是用两倍力量才行。为此，王亚平坚持提高上肢力量、加练臂力，刻苦练习抓握铅球、引体向上、俯卧撑、举杠铃等项目。当按摩师告诉王亚平胳膊变粗时，她特别开心，这说明训练有效果，“训练的时候，我甚至会和其他航天员比一比肌肉块。”王亚平说。

　　空间站内设置了专门的“锻炼区”，并配备了多种多样的健身器材和设备

　　许多航天员都喜欢体育锻炼。

　　“我年纪比较大了，为什么体能还这么好？除了对执行任务的渴望激励着我以外，锻炼是我保持良好身体状态的最好方法。”聂海胜说，他平时喜欢打篮球、乒乓球、羽毛球。

　　王亚平比较喜欢协作类体育运动，比如篮球、羽毛球双打，还有田径类的接力赛等。

　　当飞入太空，进入中国空间站以后，航天员们仍然保持锻炼的习惯。而当太空生活的画面陆续公开，人们发现，航天员们的脸看起来变“胖”了？其实这不是胖，而是失重环境下血液上涌造成的不适反应。

　　我国航天员在轨时间长达五六个月，长期处于失重环境会导致人的骨密度降低、肌肉萎缩。航天员系统总设计师黄伟芬介绍，在太空中，航天员出现睡眠障碍、疲劳、感染、胃肠道病症等不适问题和应急医学问题的概率会增高。

　　因此，航天员必须通过积极的锻炼来应对失重带来的影响，也才能保障各项在轨任务的推进。

　　中国空间站内设置了专门的“锻炼区”，并配备了多种多样的健身器材和设备，用于航天员的日常锻炼。保障团队还为航天员们量身打造了太空保健操。

　　回顾天宫的一组生活画面，可以看到，聂海胜“飘”到舱体中间，拿起一个类似健身弹力带的拉力器，做起了各种拉伸动作。伸手轻轻一够，还能借助舱体吊环来个帅气的“引体向上”。旁边，另外两位航天员也在健身，一会儿蹬蹬太空自行车，一会儿又在太空跑台上奔跑。

　　我国空间站的健身区里，常见的健身器材基本都有。每天，航天员“解锁”着各种健身姿势。据中国航天员科研训练中心专家介绍，我国的空间锻炼器械设备由“三大三小”组成，“三大”指太空自行车功量计、太空跑台和抗阻锻炼装置，“三小”指拉力带、握力器和呼吸肌锻炼器。

　　其中，太空自行车功量计帮助航天员进行上肢与下肢的锻炼；随梦天实验舱上行的抗阻锻炼装置，可以帮助航天员进行划船、深蹲、硬拉等基本体能锻炼动作。

　　和地面上跑步机等器械不同，太空跑台多了束缚装置和减震设备，太空自行车上没有座椅……这些设备都是科技人员为帮助航天员锻炼力量、降低失重影响所精心准备的。

　　随着飞行任务的推进，科研人员还会随时观察监测航天员的各项生理指标，及时做出健身方案调整，为航天员在轨飞行的锻炼进行贴心指导。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月09日 15 版）

(责编：毛思远、白宇)
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