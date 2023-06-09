本报记者 杜海涛 韩 鑫 靳 博

郑州北站满载货物的列车在这里快速编组，驶向各地。

王 玮摄

物流一头连着生产，一头连着消费，是畅通国民经济循环的重要一环。

前4月，全国社会物流总额107.6万亿元，同比增长4.4%，增速比一季度提高0.5个百分点；5月份中国物流业景气指数为51.5%……今年以来，我国物流运行总体保持恢复向好。社会物流需求恢复性回升，物流服务供给相对充足，行业运行处在景气区间，主要经营指标保持增长。

随着国民经济持续恢复向好，物流企业信心提振，内生动力继续增强，物流运行向好基础不断巩固，为稳经济、扩内需、促消费提供了有力支撑。

物流运行加快恢复增长，供给规模稳步上升

智能电视送到高海拔乡村。5月31日晚8点，“618”促销活动全面开启后没多久，西藏山南市浪卡子县打隆镇推瓦村的私德多吉便收到了由京东物流配送的智能液晶电视。今年，京东物流将预售商品前置到超300个城市、数千个站点，消费者支付后，最快可实现分钟级收货。

物流通关越来越顺畅。在山东青岛前湾港，烟台恩怡服装有限公司进口的17吨涤纶染色针织布从船上卸下，随即发往工厂生产。代理这批货物的青岛某物流公司相关负责人介绍，青岛海关推出“先期机检+船边直提”新监管模式，减少了两次集装箱吊装和两次搬移过程，节省了通关时间，降低了物流成本。

快递日均业务量持续攀升、航运货轮往返穿梭……今年以来，交通物流运行加快恢复增长，流动中国释放出更多生机与活力。

数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量达到500亿件，比去年提前27天达到500亿件；前4月，我国完成营业性货运量165.3亿吨，同比增长7.5%；全国港口完成货物吞吐量52.8亿吨，同比增长7.6%。

随着市场活力进一步迸发，物流趋于活跃，物流业总收入加速恢复，物流供给规模稳步上升。中国物流与采购联合会发布，前4月，物流业总收入增长7.5%，增速比一季度提高0.8个百分点。其中运输仓储服务、快递领域贡献显著，拉动物流业总收入增长超过5个百分点。

物流企业业务收入增长加快。前4月，重点物流企业业务收入同比增长近20%，增速比一季度提高5个百分点，增速连续两个月提高。邮政快递、仓储物流企业收入增势良好，铁路、道路运输企业增势平稳。

工业品物流需求恢复基础稳固。前4月，工业品物流总额比上年增长3.6%，比一季度提高0.6个百分点。其中，4月份增长5.6%，增速比3月份加快1.7个百分点。4月份，装备制造拉动工业品物流总额增速加快1.3个百分点。其中，汽车制造、电气机械器材制造物流总额分别增长44.6%和17.3%。

单位与居民物流总额恢复向好。前4月，单位与居民物品物流总额同比增长9.0%，增速比一季度提高3.1个百分点。其中，实物商品网上零售额、实体店零售额同比增长均超过10%，增速比一季度有所加快。即时物流等新场景、新模式成为亮点。

“扩大内需政策接连落地生效，消费场景线上线下融合，即时物流连接周边餐饮店、社区超市、花店、药店等，带动社区消费进一步旺盛。”中国物流与采购联合会研究室主任、中国物流学会副秘书长周志成说。

推进数字化转型，拓展智慧物流商业化应用场景

京雄高速（北京段）全线覆盖移动5G专网、广州港南沙港区四期全自动码头项目加快实施……今年以来，我国继续加大交通强国建设力度，交通科技创新明显加快，绿色低碳转型深入推进。特别是邮政快递业在数字化、绿色化上下功夫，提升运转效率。

科技是推动物流行业高质量发展的强大动力。交通运输部有关负责人表示，将进一步加强交通战略科技力量、科技基础能力建设，加快推进智慧交通建设，不断塑造交通运输发展新动能新优势。

走进天津东疆港区太平洋码头，一艘艘货轮正进行装卸作业。在天津东疆海关监控指挥中心，海关关员通过口岸智慧管控系统对船舶靠泊、装卸作业、场位堆存等场景进行实时监管。

“有了智慧管控系统，内外贸同船运输业务越来越便利，不仅内支线船舶舱位使用效率提高了，我们码头的内贸航线也新增了10余条，港口内外贸一体化发展更有活力。”天津港太平洋国际集装箱码头操作部副经理孙岩说。

去年印发的《“十四五”现代物流发展规划》要求，加快物流数字化转型。利用现代信息技术推动物流要素在线化数据化，开发多样化应用场景，实现物流资源线上线下联动。

天津海关联合天津港集团构建口岸“智慧管控”系统，为推动口岸港区内外贸一体化发展注入科技力量。现今，东疆港区已有内外贸集装箱航线17条，累计作业内贸船舶超过1200艘次，箱量超过160万标箱。

中国物流与采购联合会的数据显示，前4月，进口物流总额同比增长11.3%，4月当月增长9.4%。

“随着互联网、大数据、云计算、物联网等新技术在物流领域广泛应用，新业态、新模式为物流运行稳步复苏提供了强力支撑。”周志成表示，要加快推进物流数字化转型，鼓励平台企业开发开放面向中小微物流企业的云平台、云服务，创新物流产业生态，进一步拓展智慧物流商业化应用场景。

改善营商环境、加快科技创新，保障产业链供应链安全稳定

一个个“海淘”包裹通过分拣线进入CT机智能设备，快速有序完成通关作业；一辆辆装载着货物的快递运输车辆整装待发，马不停蹄奔赴各地……深圳国际快件运营中心一派繁忙景象。

“快递包裹对时效性要求很高，加快流转速度、降低物流成本，是企业的竞争力。得益于相关部门的不断创新，今年一季度，顺丰跨境电商进出口量同比增长近50%。”顺丰速运集团国际电商快递事业部相关负责人表示。

随着政策支持引导持续强化，物流发展支撑体系不断健全、制度环境进一步改善，在深化供给侧结构性改革、增强产业链供应链的竞争力和安全性等方面发挥了重要作用。

专家表示，当前，物流企业预期乐观，物流运行恢复向好。要进一步改善营商环境、加快科技创新，推动物流运行继续稳定向好，保障产业链供应链安全稳定。

要深化改革开放，加快发展跨境直达运输、“门到门”物流。围绕跨境电商、内外贸一体化等现实需求，完善国际物流服务网络，提升运行效率。

验布、打样、裁剪、缝制……在北京迪桑特有限公司内，一件件泳装、滑雪服顺利下线，打包出口。北京海关采取智能审核等服务措施，让进出口业务更加便利。

练好企业内功，深化“提质、增效、降本”，推动物流企业转变发展模式。通过与客户共同成长、与产业深度融合，更深层次、更宽领域推动降低全社会物流成本。

推动融合发展，在汽车、家电、电子、医药、服装等产业链条长、配套环节多的产业领域，引导企业加大投资力度，提升互联网、大数据等现代信息技术应用水平，确保产业链供应链循环畅通。

便捷畅通的交通物流条件，能够有效降低运输成本，促进人才、资金、技术等各类生产要素流动、聚集，激发市场活力，为经济社会发展提供有力支撑。抓住机遇，砥砺奋进，物流运行将继续保持稳中有进、提质增效，为畅通国民经济循环、促进高质量发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年06月09日 18 版）

(责编：毛思远、白宇)

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