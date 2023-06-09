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2023年06月09日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　脱贫地区农副产品产销对接会举行

　　本报电  日前，由中华全国供销合作总社主办，财政部、农业农村部协办，中国供销电子商务有限公司脱贫地区农副产品网络销售平台（832平台）承办的2023脱贫地区农副产品产销对接会在北京举行。本次产销对接会以“发挥‘832平台’产销对接作用  做好脱贫地区‘土特产’文章”为主题。线下集中展示中西部22个省份的脱贫地区优质特色农副产品及产业帮扶成果。线上在“832平台”设立参展专区，主要包括特色专题线上展、特色商品线上展等板块。此次产销对接会为期3天，订单金额超过1亿元。

　　近年来，全国供销合作社系统发挥流通服务优势，积极搭建线上线下农产品产销对接平台，举办、参与产销对接活动3000多场次。2022年，全国供销合作社系统实现农产品销售额2.8万亿元。

　　（齐志明）  

　　

　　中消协发布消费者权益保护状况年报

　　本报电  近日，中国消费者协会在京发布《中国消费者权益保护状况年度报告（2022）》。《年度报告》全面总结了2022年我国消费者权益保护在立法、行政、司法以及社会各方面所取得的显著成绩。《年度报告》指出，2022年消费者权益保护工作围绕共促消费公平、服务高质量发展主线，在促进“一老一小”消费权益保障、夯实消费质量安全基础、推动绿色低碳发展等方面取得了明显进展。

　　《年度报告》建议，加快推动消费者权益保护条例及电商领域相关法律制度的制修订，不断完善消费者权益保护法律制度体系；加大对虚假宣传、制假售假、价格欺诈等侵害消费者合法权益行为的打击力度，持续优化消费环境，让消费者获得感强、愿意消费。 

　　（晓  齐）

　　《 人民日报 》（ 2023年06月09日 18 版）

(责编：毛思远、白宇)
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