自证券公司股权管理规则修订并施行以来，券商股权更迭频繁，特别是部分中小券商纷纷投奔国资，例如天风证券、九州证券、恒泰证券、国新证券、诚通证券、东北证券等。

近日，券商股权变动又有新动向。有消息称，多家山东国资拟从复星系收购部分德邦证券股权。《证券日报》记者从业内相关人士处了解到，“目前德邦证券确实在接触相关国资，如果未来国资介入德邦证券，其角色将是控股股东。”

国资或介入德邦证券

5月31日，德邦证券发布公告称，截至5月29日，公司的股东共有8家，控股股东为上海兴业投资发展有限公司（简称“上海兴业”），持股比例为93.62%。

而在此之前（4月26日），上海兴业将其持有的德邦证券5.71亿股股份质押给山东财金；5月25日，上海兴业又向山东财金（变更质押股数的总数为13.68亿股）、济南金控（本次质押9550.46万股）、济南科金（本次质押3.18亿股）、历下财鑫（本次质押4297.71万股）和历下城发产投（本次质押3183.49万股）分别质押了德邦证券股份。目前，上海兴业出质德邦证券股权数量占其所持德邦证券股权比例为50.00%，占德邦证券总股本的46.81%。

近年来，受限于资本规模及业务高度同质化，中小券商的经营难度进一步增加，而国资的加持，有望给中小券商带来发展空间。

东兴证券非银金融行业首席分析师刘嘉玮在接受《证券日报》记者采访时表示，“自两融业务落地以来，证券行业对资本和业务资源的需求持续提升，且传统佣金类业务佣金率承压，亦加快了券商向重资本业务倾斜趋势的形成。国资的进入能有效解决中小券商资本、资源困局。”

那么，中小券商的股权价值又体现在哪些方面？刘嘉玮告诉记者，“对于收购方，券商牌照仍是稀缺资源。作为资本市场核心中介和打通国有资产上市通道的重要媒介，券商对国有资产价值发现的作用巨大，自然成为国资收购青睐的对象。”

寻求差异化、特色化发展

近年来，证券行业迈向高质量发展阶段，行业头部效应显著，集中度持续提升，业绩分化十分明显。2022年，前十大券商占据了行业60%以上的利润。头部券商在证券投资业务、投行业务、资管业务等业务线中同样贡献了行业一半以上的收入。

在头部券商“激战正酣”、外资机构持续涌入的“内外夹击”下，少部分在细分领域发展较为强势的中小券商突出了重围。例如，在投行业务领域以国金证券、民生证券等为代表的券商跻身行业前十；以东证资管、财通资管等为代表的券商资管子公司积极适应主动管理新趋势，服务不同投资者资产配置需求，资管业务净收入连续三年位居行业前十；而以长江证券、华创证券等为代表的券商在投资咨询业务领域表现突出，投资咨询业务净收入连续三年位居行业前十。

今年3月中旬，经过162轮出价竞逐，国联集团以91.05亿元竞得民生证券34.71亿股股权。与不少中小券商股权流拍不同，民生证券的股权被“抢夺”，从另一方面印证了优质资产有多“香”。

与此同时，2022年以来，证券行业开启了中小券商密集冲刺A股IPO之路，信达证券、首创证券等券商相继登陆A股。目前，还在排队的拟上市券商包括东莞证券、渤海证券、财信证券、开源证券、华宝证券、华龙证券。（记者 周尚伃）

(责编：王仁宏、陈键)

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