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借“618”再推消费贷利率优惠 某国有大行年利率低至3.24%

2023年06月09日08:46 | 来源：证券日报
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　　近期，以商业银行为代表的金融机构抓住“618”机会，开启了新一轮消费贷“价格战”，推出限时优惠利率、抽奖送礼等活动，优惠力度比以往更大。

　　中国银行研究院博士后李一帆对《证券日报》记者表示，个人金融业务是银行业务发展的重要组成部分，发展消费信贷，多渠道加大消费贷款产品的投放力度，有利于银行优化自身信贷结构，拓展新的营收增长点。不过，消费贷市场过度“价格战”，不仅有损个人征信，也可能影响银行资产质量和风控管理，不利于相关业务可持续开展。对于银行而言，需要多方面进行探索，更加精准对接消费者的消费贷需求。

　　多银行推消费贷优惠

　　自去年以来，多家银行下调消费贷利率，消费贷利率普遍进入“3”的时代。近日，《证券日报》记者了解到，6月份以来，多家银行推出了新一轮消费贷限时优惠活动。

　　某国有大行理财经理告诉《证券日报》记者，该行在6月1日至6月30日推出“惠民贷年中庆典”活动，新批额的优质单位新客可获得3.24%提款年利率券（单利）1张+38元贴金券。另外，新批额的其他新客可获3.6%提款年利率券（单利）1张。贷款期限可达3年，最高贷款额度达50万元。

　　“民生民易贷在6月2日至6月28日期间可享受利率优惠，‘新客’单笔提款1万（含）以上可享受单笔年化单利3.48%优惠利率。”民生银行北京分行某支行网点理财经理对记者表示。

　　另据记者了解，此前招商银行闪电贷曾推出多轮利率优惠券活动。近期，招商银行再次推出新一轮优惠活动，优惠力度比以往更大。招商银行手机App显示，6月1日至7月31日，闪电贷建额成功的新客户享受6.8折以及抽奖，如果客户可借额度在10万元以上，年利率最低可达3.4%。另外，闪电贷单笔提款大于或等于8万元且成功放款的客户可参与抽奖。

　　《证券日报》记者通过该行的手机银行App申请闪电贷发现，优惠后年利率（单利）为4.4064%，相当于打了6.8折（优惠前的年利率为6.48%）。

　　发展消费贷须防范风险

　　星图金融研究院副院长薛洪言对《证券日报》记者表示，结合季节性因素来看，此时大力推广消费贷可看作银行“618”优惠活动的一部分，此时的低息、优惠更多的是一种短期现象，具有促销特征。除开季节性因素，受提前还贷等因素影响，近期个人贷款增长乏力，银行寄希望于通过发力消费贷来提振贷款增速；中长期看，房贷在个人贷款中的占比趋势性下降，消费贷的地位将趋势性上升，值得银行投入更多资源。

　　另外，有银行业内人士表示，如果消费贷市场“价格战”过度，也不利于银行业务风险管理，因此，银行在推动消费贷业务发展的同时，需要兼顾业务风险防范。

　　李一帆表示，消费贷市场过度“价格战”的影响体现在：首先是在消费者层面，可能刺激消费者进行过度消费和借贷，从而在日后产生贷款逾期或催收等纠纷，有损个人征信；其次是在银行层面，银行为招揽更多客户办理贷款，容易陷入激烈的同业竞争，可能降低消费贷的办理门槛并放松风控审批。特别是当前部分消费贷利率已经低于存量房贷利率，在套利空间下，存在消费贷资金违规流入房地产市场的可能，影响银行资产质量和风控管理，不利于相关业务可持续开展。

　　“从银行层面看，除了降低贷款利率，未来，银行需要围绕以下方面进行探索，更加精准对接消费者的消费贷需求：一是坚持以客户为中心，紧密结合不同群体的需求，找准消费贷产品和服务的切入点，为其提供适宜的产品和一揽子服务；二是优化布局，在周末或节假日期间，在线下商超周边设立服务专柜，加大营销宣传力度，引导市民群体深入了解消费贷知识；三是依托数字化转型，在符合监管要求的前提下，加快推进实现消费贷产品全流程线上办理，提高审批和放款效率，增强消费贷服务的可得性和便利性。”李一帆表示。（记者 彭 妍）

(责编：王仁宏、陈键)
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