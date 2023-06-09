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ESG报告质量良莠不齐 专家建议统一披露标准

2023年06月09日08:47 | 来源：证券日报
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　　《证券日报》记者随机选取20份A股上市公司披露的2022年ESG报告发现，相关企业均较为关注报告内容真实性，纷纷通过列举数据、实践案例等形式作为辅助内容。不过，由于披露评估标准不统一、缺乏实质性数据、内容粗糙空泛等原因，ESG报告披露质量仍有待进一步提高。

　　以具体实践案例为辅助

　　增强报告内容真实性

　　近年来，随着ESG因素在公司治理和投资决策中的考量占比逐渐提升，上市公司对ESG报告的主动披露意愿也不断上涨。据Wind数据统计，2020年至2022年，发布ESG相关报告的A股上市公司数量分别为1021家、1138家和1450家，呈现加速增长态势。

　　更有部分公司连续多年坚持主动披露相关公告。据《证券日报》记者随机选取的20份报告显示，非首次披露ESG公告的公司不在少数，最多的公司已连续第14次公布相关公告。

　　从披露内容来看，据随机抽取的20份报告显示，必要内容包括公司基本情况及报告期内主要荣誉表现、报告期内ESG治理情况以及未来展望三部分。

　　不同的是，在具体展现形式上，大致可以分为两大类：一类以突出报告期内治理成绩为主，如年内环保排放达标率、节能环保改造投入以及总耗电量等；另一类则以强调报告期内同比改善情况为主，如年内企业耗水总量同比下降幅度等。

　　同时，上市公司均把报告内容真实性作为重要标志，除了主动声明报告内容真实可信外，还选择通过穿插具体实践案例的方式作为辅助。此外，还有公司在报告中提供举报平台，以供大众对报告内容真实性进行监督。

　　谈及上市公司披露ESG报告的必要性及重要性，Co-Found智库秘书长张新原在接受《证券日报》记者采访时表示，资本市场各参与者对环境、社会和治理问题的关注度不断提高，投资者愈加注重上市公司ESG方面表现，ESG因素也被证明与企业长期投资价值密切相关，因此通过ESG报告可以展现公司可持续性、社会责任感，从而增强企业公众品牌的信誉度。

　　张新原表示，对市场而言，注重ESG报告披露可以提高市场透明度和稳定性，促进市场长期发展和ESG生态建设。

　　“企业ESG报告披露质量越高，意味着其环境效益数据越扎实、公司治理越完善，有助于树立企业形象，吸引投资者，开拓绿色融资渠道。”中投协咨询委绿创办公室副主任郭海飞对《证券日报》记者表示。

　　内容空泛等问题突出

　　统一评估标准至关重要

　　在上市公司ESG报告披露市场生态逐渐形成的同时，但不可否认的是，相关报告披露过程中浮现出实质性数据缺乏、内容粗糙空泛、信息披露标准不统一等问题。

　　例如，在随机抽取的20份报告中，涉及标准包括但不限于国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、深交所《国证ESG评价方法》、联合国可持续发展目标（SDGs）、上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等。

　　北京社科院研究员王鹏对《证券日报》记者表示，信息披露标准的多样性，意味着信息标准化程度很低，进而决定了ESG评级的难度大、准确度差。同时，企业或会选择对自身更为有利的标准进行披露，对于相关报告的披露质量也带来了一定影响。

　　此外，缺乏实质性数据、内容空泛等问题在抽取样本中也较为明显。例如，在报告期内ESG治理情况部分，20家企业均提到设置了ESG领导小组相关内容，但大部分企业并没有对该领导小组的具体职责、人员构成等内容进行详细介绍。

　　谈及上述问题出现的原因，浦江金融论坛秘书长李国旺对《证券日报》记者表示，部分公司不注重ESG报告披露质量有以下几方面原因：首先，对披露质量缺乏监管，从而导致部分公司应付了事；其次，对ESG披露质量差者，少有处罚或问责，导致部分企业无所顾忌；最后，我国ESG报告披露尚处于起步阶段，健康的生态有待进一步形成。

　　“部分公司缺乏ESG意识和文化、缺乏相关人才和资源、对ESG因素的重要性认知不够、对ESG报告披露的法律法规要求和标准不了解等，也在一定程度上导致了上述问题的产生。”张新原表示。

　　李国旺认为，可将ESG报告披露质量与上市企业再融资等行为挂钩，提高公司对ESG披露质量的重视程度；此外，监管可设置合理可行的奖惩制度，对ESG披露质量较高的企业给予适当的奖励，如为企业提供融资绿色通道等便利。

　　针对标准不统一的情况，王鹏建议，统一ESG披露、评估标准至关重要。一方面，监管部门需制定统一的披露标准，规范企业披露行为；另一方面，可借助行业自律组织力量，以提供公平公正的评估结果，提升披露质量和认可度。（记者 田 鹏）

(责编：王仁宏、陈键)
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