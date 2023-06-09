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碳酸锂价格持续回升 锂电回收项目迎新进展

2023年06月09日08:48 | 来源：证券日报
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　　随着碳酸锂价格的持续回暖，锂电回收项目也在加快筹备建设。6月7日，天奇股份表示，近日，公司锂电循环板块年处理5万吨磷酸铁锂电池环保项目首批电池级碳酸锂、电池级磷酸铁成功下线，标志着磷酸铁锂电池环保项目（一期）实现全线贯通投产。

　　据了解，此次天奇股份锂电循环团队自主研发的磷酸铁锂电池全组分回收技术能够充分提取并制备电池级碳酸锂及电池级磷酸铁，实现全元素回收；碳酸锂及磷酸铁平均回收率均可达到95%。其中，三元锂电池回收工艺中，钴镍平均回收率达98%，锂平均回收率达90%；磷酸铁锂电池回收工艺中，碳酸锂及磷酸铁平均回收率均可达到95%，超越行业平均水平。

　　对此，有业内人士向《证券日报》记者表示，天奇股份首批电池级碳酸锂、电池级磷酸铁成功下线将进一步提升公司锂电循环板块的生产能力和市场竞争力，也为整个电池产业链的发展注入动力。

　　除了天奇股份外，多家上市公司锂电回收项目建设也进入到竣工阶段。此外，筹备锂电回收项目的上市公司也在不断增加。以芳源股份为例，公司近期在业绩说明会上表示，正在筹建从电池回收拆解到铁锂正极材料生产的磷酸铁锂一体化项目，以充分发挥公司在有色金属资源综合利用领域的技术优势，提高资源利用效率，目前该项目已经股东大会审议通过，后续工作正在推进中。

　　在碳酸锂价格回暖背景下，除了回收项目的建设在加快，回收废料也成为公司的“必争之地”。上海有色数据显示，截至6月7日，电池级碳酸锂价格报31万元/吨，较今年4月中下旬低点17.65万元/吨上涨超70%。

　　“因近期碳酸锂价格小幅上行，三元回收系数也有小幅抬升。”有行业人士向《证券日报》记者表示，上游贸易商因前期部分原料是高价采购，挺价情绪较为明显，叠加市场可流通的废料有限，废料供应紧张的局面导致废料价格坚挺。

　　在此背景下，骆驼股份近日表示，公司在借助低压电池供应链渠道优势的基础上，加强与新能源整车企业、地方公交集团、同行业电池材料和电池企业、其他电池贸易商以及废旧汽车拆解企业合作，锁定废旧动力电池资源。公司注意到了碳酸锂价格的大幅波动，在锁定下游客户订单的前提下，回收部分三元类电池，进行再生利用，有效地规避了原材料和存货价值大幅下降的风险。

　　值得一提的是，日前，政策层面也释放积极信号。5月29日，工信部节能与综合利用司表示，将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定，强化行业规范管理，持续完善动力电池回收利用体系。

　　“目前动力电池回收市场存在小、散、乱等行业乱象，安全隐患较大。未来随着监管的加强，技术落后、资金薄弱的小作坊企业将被市场逐步淘汰，大量废旧电池也将流向行业‘正规军’，重塑行业发展格局。”隆众资讯分析师姜磊对《证券日报》记者表示，此外，电池回收行业与车企之间的联系也会更加密切。（记者 王丽新 见习记者 陈 潇）

(责编：王仁宏、陈键)
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