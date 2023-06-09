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北交所第200家公司上市首日迎来“开门红” “200+”时代的市场扩容更需要从“投融两扩”发力

2023年06月09日08:48 | 来源：证券日报
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万众期待中，北交所第200家公司上市首日迎来“开门红”。

　　6月8日，易实精密正式登陆北交所，上市首日大涨39%，总市值达7.82亿元。值得关注的是，今年以来北交所新股“赚钱效应”凸显，投资热情高涨。Wind数据显示，截至6月8日，年内38只新股上市首日平均涨幅达28%，7只涨幅超50%，最高者达227%。

　　新股凸显“赚钱效应”

　　易实精密上市首日市场表现不俗。该股以7.50元/股开盘，最高涨超50%，之后略有回落，至终盘报收于8.32元/股。当日换手率达66.55%，成交额1.40亿元。

　　进入2023年，从整体上看，北交所新股“赚钱效应”凸显，上市首日大涨成为大概率事件。

　　Wind数据显示，截至6月8日，年内38只新股累计公开募资72亿元，集中分布于高端装备制造产业、新材料产业、生物产业等战略性新兴产业。

　　从上市首日涨幅来看，38只新股中有25只上涨，占比66%。从涨幅区间分布来看，25只新股中，涨幅在10%以下的有2只，涨幅在10%至30%之间的有7只，涨幅在30%至50%之间的有9只，涨幅在50%以上之间的有7只。其中，巨能股份、晟楠科技、驰诚股份分别以227%、85%、81%的涨幅居前三位。

　　“今年北交所新股‘赚钱效应’凸显，主要有三方面原因：一是北交所上市了一批业绩优良、创新属性高的优质企业，并且得到了市场认可；二是北交所市场估值整体偏低，配置性价比较高；三是国家出台的一系列政策措施，支持创新型中小企业在北交所上市，提升了北交所上市企业的融资能力。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示。

　　市场交投趋于活跃

　　从整个北交所市场来看，随着新股扩容，今年以来交投情绪明显回暖，成交额上升态势明显，尤其是今年二季度以来增幅更为突出。

　　Wind数据显示，今年3月份至5月份，北交所累计成交额分别为147.62亿元、164.94亿元、402.55亿元。可以看出，4月份成交额环比增长约12%，5月份这一数据更是大幅提升至144%。

　　结合北交所日均成交额来看，3月份至5月份分别为7.98亿元、10.95亿元及24.69亿元，4月份、5月份的环比增幅分别为37%、125%。

　　“最近两个月，北交所成交额环比放量明显，是多重因素叠加的结果。”北京南山投资创始人周运南对《证券日报》记者表示，当前市场信心恢复，市场情绪明显高涨。同时，改革信号催热市场行情，北交所已经释放出力推持续性综合改革方案的预期。另外，新股公开发行价进一步优化，发行企业主动调低发行底价，降低发行市盈率，主动让利于一、二级市场，目前市盈率基本都在15倍左右。

　　周运南进一步表示，此外，北交所市场与整个A股市场在热门板块的追捧上形成了较好的联动效应，北交所诞生了不少明星概念龙头股，让投资者和资金聚焦于北交所。

　　上市后备力量充沛

　　当前，北交所正式进入“200+”时代，聚集了一大批优质的创新型中小企业，同时也在培育更多后备企业上市融资，高质量扩容形势有望延续。

　　北交所网站显示，截至6月8日，北交所有4家企业已提交注册，9家企业获上市委审议通过或暂缓，同时还有处于已受理、已问询、中止等审核状态的企业61家，合计74家企业正在排队谋求北交所“入场券”。

　　此外，全国股转公司于6月7日发布2023年第四批创新层进层挂牌公司初筛名单，118家公司拟调入创新层，这也将创新层公司数量推高至1900家以上，北交所上市后备力量进一步壮大。

　　“总体来看，今年以来北交所扩容形势稳中有进。长期来看，北交所市场规模和品牌效应将进一步提升，市场流动性和活跃度也将同步增长。”陈雳表示。

　　“应从‘投融两扩’发力，推动北交所市场高质量扩容。”周运南表示，在融资端，加大企业上市的包容性，充分发挥直联机制的引领作用，提高上市和再融资审核效率，优化发行承销机制，引导市场科学定价；在投资端，常态化发行北证50指数基金特别是ETF产品，推动将北交所股票尽快纳入跨市场指数，吸引更多的中长期资金进场，提升市场流动性。（记者 邢 萌）

(责编：王仁宏、陈键)
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