人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前5个月全国铁路固定资产投资同比增长7%

2023年06月09日08:49 | 来源：证券日报
小字号

　　据中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）消息，今年1月份至5月份，全国铁路完成固定资产投资2061亿元、比上年同期增长7%。今年以来，特别是二季度以来，国铁集团推动一批重点项目建设取得新进展，比如在5月份，西安东站站房正式开工建设、南昌至九江高铁首座隧道顺利贯通、贵南高铁、福厦高铁进入联调联试阶段，一批重点项目工程实现突破。

　　除铁路基础设施外，多地重点项目建设也在稳步推进。6月7日，2023年湖南省重大项目投融资对接会在长沙举行，全省18个基础设施和制造业代表项目现场签约，签约金额达580亿元。

　　6月6日，武汉新城重大项目建设启动活动举行，该重大项目建设包括武汉新城市民中心、武汉新城国际会议会展中心、科技金融总部一期等10个功能配套提质项目，总投资300亿元，2023年度计划投资90亿元。

　　据国家统计局最新数据显示，今年1月份至4月份，大项目投资带动作用明显，我国基础设施投资也实现平稳增长。其中，计划总投资亿元及以上项目（简称“大项目”）投资同比增长11.1%，增速比全部固定资产投资高6.4个百分点，拉动全部固定资产投资增长5.6个百分点。而基础设施投资同比增长8.5%，增速比全部固定资产投资高3.8个百分点。其中，铁路运输业投资增长14.0%，水利管理业投资增长10.7%，信息传输业投资增长8.8%。

　　展望后续趋势，中信证券首席经济学家明明预计，今年全年基建投资有望实现8%至10%的增长。三季度投资增速或将较去年有所回落，四季度增速有望回升。

　　全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受《证券日报》记者采访时表示，在二季度重大项目密集开工的情况下，结合地方政策支持，可以通过多项举措持续扩大有效投资，包括加强项目筛选和审批、提供资金支持、加强项目管理和监督等。

　　在提供资金支持方面，安光勇进一步表示，各地政府可以通过加大财政投入，增加对重大项目的资金支持，确保项目资金需求得到满足。此外，还可以通过引入社会资本和金融机构的参与，拓宽项目融资渠道，促进项目资金来源的多元化。（记者 韩 昱）

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国首个自营深水油田群累产原油突破1000万吨
　　人民网北京6月8日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国海油获悉，我国首个自主开发的深水油田群——流花16-2，投产以来累计生产原油突破1000万吨，为粤港澳大湾区经济社会发展不断注入能源动力。 正在进行原油外输作业的“海洋石油119”储油轮。…
歪曲解读税收政策、偷逃国家税款 4起涉税中介违法违规案例被通报
　　人民网北京6月8日电 （记者车柯蒙）6月8日上午，中国注册税务师协会在北京召开全国税务师行业警示教育大会。会上，中国注册税务师行业党委委员、中税协副会长李亚民通报了3起税务师事务所、1起涉税中介人员违法违规典型案例，分别是： 长沙市嘉信税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人王某某违法违规案。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部