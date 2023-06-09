据中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）消息，今年1月份至5月份，全国铁路完成固定资产投资2061亿元、比上年同期增长7%。今年以来，特别是二季度以来，国铁集团推动一批重点项目建设取得新进展，比如在5月份，西安东站站房正式开工建设、南昌至九江高铁首座隧道顺利贯通、贵南高铁、福厦高铁进入联调联试阶段，一批重点项目工程实现突破。

除铁路基础设施外，多地重点项目建设也在稳步推进。6月7日，2023年湖南省重大项目投融资对接会在长沙举行，全省18个基础设施和制造业代表项目现场签约，签约金额达580亿元。

6月6日，武汉新城重大项目建设启动活动举行，该重大项目建设包括武汉新城市民中心、武汉新城国际会议会展中心、科技金融总部一期等10个功能配套提质项目，总投资300亿元，2023年度计划投资90亿元。

据国家统计局最新数据显示，今年1月份至4月份，大项目投资带动作用明显，我国基础设施投资也实现平稳增长。其中，计划总投资亿元及以上项目（简称“大项目”）投资同比增长11.1%，增速比全部固定资产投资高6.4个百分点，拉动全部固定资产投资增长5.6个百分点。而基础设施投资同比增长8.5%，增速比全部固定资产投资高3.8个百分点。其中，铁路运输业投资增长14.0%，水利管理业投资增长10.7%，信息传输业投资增长8.8%。

展望后续趋势，中信证券首席经济学家明明预计，今年全年基建投资有望实现8%至10%的增长。三季度投资增速或将较去年有所回落，四季度增速有望回升。

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受《证券日报》记者采访时表示，在二季度重大项目密集开工的情况下，结合地方政策支持，可以通过多项举措持续扩大有效投资，包括加强项目筛选和审批、提供资金支持、加强项目管理和监督等。

在提供资金支持方面，安光勇进一步表示，各地政府可以通过加大财政投入，增加对重大项目的资金支持，确保项目资金需求得到满足。此外，还可以通过引入社会资本和金融机构的参与，拓宽项目融资渠道，促进项目资金来源的多元化。（记者 韩 昱）

(责编：王仁宏、陈键)

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