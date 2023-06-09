6月8日，上海证券交易所理事长邱勇在第十四届陆家嘴论坛上表示，资本市场在服务科技创新方面具有独特重要作用。资本市场作为直接融资市场，与银行的间接融资有不同的逻辑体系。资本市场的市场属性强、规范水平高，具有风险收益匹配、激励约束相融的独特优势，不仅能提供直接融资支持，更能在优化资源配置、激励企业家精神方面发挥重要作用。包括促进创新资本的形成，引导市场化资源配置，激发创新活力。

“设立科创板是提升服务科技创新能级的关键一步。”邱勇表示，科创板设立了3年多，对我国促进科技创新作出了积极贡献。

一是深化关键制度创新，助力创新链加快转化。科创板首先试点注册制，深化了发行制度改革，提升了审核效率和可预期性，构建了市场化发行定价机制，完善多元包容的上市条件，健全交易机制，优化融资融券机制，这一系列都进一步提升了市场定价效率和流动性，科创板已成为境内机构化程度最高的板块。

二是扩大集聚效应，推动产业链做优做强。科创板已成为我国硬科技企业上市首选地。到今年5月底，上市公司达528家，行业分布集中于高新技术产业和战略性新兴产业。新一代信息技术领域的上市公司达200家，龙头引领集聚发展态势日益明显；在生物医药、光伏电动电池新能源、高端设备等领域内集聚了一大批科技创新企业，科创板支持科技创新的示范效应和产业集聚的效应日益显现。近3年来，科创板营业收入规模、净利润复合增长率分别达到29%和56%。2022年平均研发投入强度达到16%。

三是拓展融资渠道，确保资金链持续高效。截至5月底，科创板IPO融资8200亿元，96%的企业获得了创投资本支持。科创板设立后，打通了募、投、管、退，因此一大批私募基金、创投基金愿意投资于科创企业，投资合计达到6000亿元。同时强化交易所债券市场功能发挥，加大科创债创新产品供给，累计融资1650亿元。

四是构建激励约束机制，激发人才链创新活力。科创板汇集研发人员数量超过17万人，超过60%公司的创始团队是科学家、工程师。320多家科创公司推出了股权激励计划，覆盖员工超8万人，激励创新人才作用日益显现。

谈及下一步如何利用科创板支持科技创新，构建科技创新良好生态，邱勇表示，主要是三方面：

一是提升科技创新综合服务、精准服务能力。前段时间上交所总结了“一大、二硬、三多、四精”，即支持大盘蓝筹、硬科技企业、多品种服务、精准服务的综合服务体系。下一步，上交所将发挥综合服务体系，突出科创板硬科技特色，严把上市“入口关”，凸显中介机构“看门人”职责，持续打造“硬科技”企业上市首选地。

二是支持科技创新制度体系。强化市场约束和法治约束，提高投融资便利性，优化市场资源配置。以全面注册制为牵引，优化股权激励信息披露等制度，提升再融资和并购重组效率，支持突破关键核心技术、拥有原创引领技术的企业上市发展，助力战略新兴产业集聚集群发展，传统产业转型升级。

三是增强服务科技创新活力。坚持“三开门”，开门办审核、开门办服务、开门办监管，以公开促公正，进一步凝聚开门的共识。推动产业链上中下游、大中小企业协同创新发展，打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道，形成推动科技创新的不竭动力。（记者 吴晓璐）

(责编：王仁宏、陈键)

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