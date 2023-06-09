经贸合作是中非关系的压舱石和助推器。2022年，中非贸易额高达2820亿美元，中国已成为非洲第二大农产品出口目的地，年均增长11.4%。来自非洲50个国家的633家公司曾亮相往届中国国际进口博览会，咖啡、红酒、蜂蜜、辣椒、牛油果等非洲产品尤其受到中国消费者的普遍欢迎。“中国举办进博会就是要扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。进博会愿意为更多非洲企业和优质商品进入中国市场提供支持和帮助。”中国国际进口博览局代表宋尚哲日前在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行的第六届进博会推介会等系列活动上说。

进博会推进中非经贸合作

第六届进博会将于11月在上海举办。自5月中旬以来，进博会推介会开始走进非洲。中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）办公室等团队联合中国驻非盟使团以及中国驻埃塞俄比亚、坦桑尼亚、卢旺达等国家使馆，在非举办多场推介会，向非洲国家政府代表、企业家、商协会负责人等各界人士介绍第六届进博会筹备情况，诚挚邀请非洲企业参加第六届进博会。

国家会展中心（上海）办公室副总经理郑毓圣介绍，此次选择在非盟总部举办进博会推介会，旨在向非洲国家传递希望把中国大市场变成世界大机遇的积极信号。进博会积极践行南南合作，推动构建中非命运共同体，弘扬真正的多边主义。在往届进博会上，非洲很多产品得到了中国市场的广泛认可，进入千家万户，这也从侧面反映出中非经贸合作蕴藏着无限潜力和活力。此次诚挚邀请更多非洲企业和产品进入中国市场，抓住中国大市场的发展红利。

中国驻非盟使团公使衔参赞林治勇表示，进博会发挥了国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的平台作用，已成为全球共享的国际公共产品。进博会也展示出中国同非洲各国分享中国大市场的诚意。五年来，进博会汇集非洲优质商品，支持非洲企业开拓中国大市场，为促进中非经贸合作繁荣发展作出积极贡献。

尼日利亚驻埃塞使馆工作人员埃里克表示，进博会为非洲国家提供了走出去展示产品的机会。中国是世界第二大经济体，各国希望能抓住机会，实现共同发展。对非洲而言，通常是由外界来讲非洲的故事，但进博会给非洲国家提供了一个自己讲自己故事的平台。非洲中小企业缺乏拓展市场的机会，进博会为他们提供了走出去的机会，也促进了中非双赢。

非洲期待抓住中国市场新机遇

在亚的斯亚贝巴、达累斯萨拉姆、基加利等地举办的第六届进博会专场推介会上，非洲国家对抓住中国市场新机遇充满期待。

埃塞贸易和区域一体化部顾问达戈纳丘表示，进博会是世界级展会，为强化中埃塞贸易合作提供了新渠道。第六届进博会令人期待，有利于持久深化两国经贸合作。埃塞贸易和区域一体化部将持续参与进博会，不遗余力支持埃塞商会和行业协会等相关组织积极参展。

中埃塞合作办公室主任德米苏指出，在中非合作论坛和“一带一路”等推动下，中埃塞经贸合作有了翻天覆地的变化。中国不仅帮助埃塞建造了非洲第一条电气化铁路亚吉铁路，还修建了高速公路、航站楼、工业园、水供应及电力设备等重大项目，两国贸易投资等领域合作不断深化。中埃塞发展战略具有互补性，具有互利互惠、公平公正、开放包容等特点，这显示出发展中国家可以彼此团结、相互扶持和尊重。双方要继续挖掘并充分利用两国自身优势，进一步提升互利共赢的双边合作。

埃塞俄比亚商会和行业协会会长梅拉库说，进博会在中国和非洲商界都享有盛誉。中国是埃塞第一大投资国，也从埃塞进口大量农产品。埃塞商业代表团将参加今年的进博会，分享经验，接洽商机。“我们应该学习借鉴中国经验，通过自身努力推动埃塞制造业、加工工业等产业发展。”

卢旺达发展署副署长穆卡扎伊尔说，进博会已成为卢旺达企业开拓和进入中国市场的重要平台。她坚信卢中各领域务实合作必将推动两国长期友好伙伴关系迈向更高水平。

坦桑尼亚政府代表、商协会负责人也纷纷表示，进博会是促进中坦经贸往来的重要窗口，也是中坦友谊的重要桥梁，相关行业机构和商协会组织将全面动员会员企业参与进博会，抓住中国市场机遇。期待与中国企业达成更多商业合作，为促进双边关系友好发展注入强劲动力。

埃塞耶加雪菲农场主合作社总经理厄尔克胡恩对记者说，合作社参展进博会的主要目的是接触中国咖啡消费者，了解中国精选咖啡市场。以前，合作社主要经营美国和欧洲市场，而近几年来中国已成为全球咖啡消费的主要市场之一。“进博会也是一个了解咖啡产业新技术和新设备的好机会，我们也准备采购一些性价比高的产品。”（记者 王传军）

(责编：王仁宏、陈键)

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