科技日报北京6月8日电 （记者刘霞）荷兰代尔夫特大学和瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）科学家探索了人类与大型语言模型（LLM）之间不同程度的合作，借助ChatGPT设计并研制出了一款番茄收割机器人。相关论文发表于7日的《自然·机器智能》杂志。

研究负责人之一、代尔夫特大学助理教授科西莫·德拉·桑蒂纳指出，他们希望ChatGPT能设计一个真正有用的机器人，因此选择了食物供应作为突破口。在与ChatGPT聊天时，他们想出了如何建造番茄采摘机器人。

桑蒂纳表示，ChatGPT提供的输出非常有价值。在设计阶段，ChatGPT告知他们哪种作物在自动化方面最具经济价值。在实施阶段，ChatGPT也提出了有用的建议：用硅胶或橡胶制作夹具，以避免压碎番茄；Dynamixel电机是驱动机器人的最佳方式等。人类和人工智能携手合作，最终研制出了一个可采摘番茄的机械臂。

研究人员发现，人工智能和人类的合作积极且高效。在最极端的情况下，人工智能为机器人设计提供了所有输入，而人类则盲目地遵循它。而在本案中，ChatGPT充当研究员和工程师，人类则充当管理者，负责明确设计目标。

不过，研究团队也指出，如果ChatGPT等LLM的输出没有经过验证，可能会产生误导。此外，人类与LLM合作还揭示了一些其他重要问题，如剽窃、可追溯性和知识产权等。

桑蒂纳等人计划使用番茄采摘机器人开展研究。他们将继续研究LLM，以设计出新的机器人，重点关注人工智能在设计机器人方面的自主性。

(责编：王仁宏、陈键)

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