人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新冠重症可能是未确诊癌症的标志

2023年06月09日09:02 | 来源：科技日报
小字号

　　科技日报巴黎6月7日电 （记者李宏策）一项最新研究表明，新冠重症患者在接下来的几个月内被诊断出患有癌症的风险增加了31%，新冠重症可能是未确诊癌症的一项标志。

　　在新冠大流行开始3年多后，科学家首次在新冠病毒感染重症与未确诊的癌症之间建立联系。近日发表在《科学报告》杂志上的一项研究，试图确定新冠重症患者是否更有可能在几个月后被诊断出患有癌症。

　　来自法国国家药品和健康产品安全局、法国国家健康保险基金组成的科研小组Epi-Phare，与日内瓦全球健康研究所和日内瓦大学组成联合研究团队，比较了41302名因感染新冠病毒接受重症监护的患者和713670名来自相同地区、年龄、性别且没有因新冠入院治疗的对照组。

　　结果显示，因新冠重症而住院的患者在接下来的几个月中被诊断出患有癌症的风险增加了31%。在接下来的几个月里，他们中有2.2%被诊断出患有癌症，而对照组的这一比例为1.5%。所患癌症中，肾癌、结肠癌、肺癌或血液癌的风险更高。

　　该研究未证明新冠重症与癌症之间存在“因果关系”，但新冠重症“可能是未确诊癌症的一项标志”，即尚未确诊的癌症患者可能有更高风险因感染新冠病毒而导致重症。Epi-Phare主任马哈茂德·祖雷克教授表示，“免疫抑制状态可能隐藏着尚未检测到的潜在癌症”。

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国首个自营深水油田群累产原油突破1000万吨
　　人民网北京6月8日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国海油获悉，我国首个自主开发的深水油田群——流花16-2，投产以来累计生产原油突破1000万吨，为粤港澳大湾区经济社会发展不断注入能源动力。 正在进行原油外输作业的“海洋石油119”储油轮。…
歪曲解读税收政策、偷逃国家税款 4起涉税中介违法违规案例被通报
　　人民网北京6月8日电 （记者车柯蒙）6月8日上午，中国注册税务师协会在北京召开全国税务师行业警示教育大会。会上，中国注册税务师行业党委委员、中税协副会长李亚民通报了3起税务师事务所、1起涉税中介人员违法违规典型案例，分别是： 长沙市嘉信税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人王某某违法违规案。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部