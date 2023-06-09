科技日报巴黎6月7日电 （记者李宏策）一项最新研究表明，新冠重症患者在接下来的几个月内被诊断出患有癌症的风险增加了31%，新冠重症可能是未确诊癌症的一项标志。

在新冠大流行开始3年多后，科学家首次在新冠病毒感染重症与未确诊的癌症之间建立联系。近日发表在《科学报告》杂志上的一项研究，试图确定新冠重症患者是否更有可能在几个月后被诊断出患有癌症。

来自法国国家药品和健康产品安全局、法国国家健康保险基金组成的科研小组Epi-Phare，与日内瓦全球健康研究所和日内瓦大学组成联合研究团队，比较了41302名因感染新冠病毒接受重症监护的患者和713670名来自相同地区、年龄、性别且没有因新冠入院治疗的对照组。

结果显示，因新冠重症而住院的患者在接下来的几个月中被诊断出患有癌症的风险增加了31%。在接下来的几个月里，他们中有2.2%被诊断出患有癌症，而对照组的这一比例为1.5%。所患癌症中，肾癌、结肠癌、肺癌或血液癌的风险更高。

该研究未证明新冠重症与癌症之间存在“因果关系”，但新冠重症“可能是未确诊癌症的一项标志”，即尚未确诊的癌症患者可能有更高风险因感染新冠病毒而导致重症。Epi-Phare主任马哈茂德·祖雷克教授表示，“免疫抑制状态可能隐藏着尚未检测到的潜在癌症”。

(责编：王仁宏、陈键)

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