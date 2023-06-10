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交通银行任德奇：绿色金融是推动经济复苏的重要动力

2023年06月10日10:20 | 来源：人民网
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人民网北京6月10日电 （记者崔元苑）近日，在第十四届陆家嘴论坛“构建支持‘双碳’战略的绿色金融体系”全体大会上，结合交通银行实践，围绕金融机构积极参与上海国际绿色金融枢纽建设，交通银行董事长任德奇强调，绿色金融是推动经济复苏的重要动力。金融机构特别是商业银行，在上海国际绿色金融枢纽建设中大有可为，也必将大有作为。

任德奇表示，加快发展方式的绿色转型，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方法，是我国现代化建设和高质量发展的必然要求。上海市推动打造国际绿色金融枢纽，在服务实现双碳目标方面主动先行先试。据有关统计，到2022年末，上海金融机构绿色贷款余额8424亿元，在信贷资产中的占比比上年提高1.9个百分点；增速达到39.4%。碳金融市场发展领先全国，绿色信贷资产证券化、碳中和债券等产品创新走在前列。

任德奇表示，当前，重点要在扩大融资总量、创新产品服务、参与绿色金融市场建设等三个方面积极作为：

一是提升融资供给，加大对低碳转型重点领域的支持力度。上海既需要发展新能源及其产业链，更需要推动传统高碳排放行业向低碳转型。目前，电力、钢铁、化工、建筑和交通是上海碳减排压力比较大的几个行业，商业银行必须发挥资金优势，加大力度支持这些行业向低碳转型。交行持续加大对清洁能源、节能环保领域的信贷投放，2022年在上海地区贷款增速达103%。此外，交行还积极参与上海转型金融项目，牵头编制水上运输业转型金融目录，并将在转型金融方面加大资金支持。

二是持续深化绿色金融创新，提供更加适配的产品和服务。为满足绿色低碳转型融资需求，有效降低融资难度和成本，除了信贷支持以外，还需要商业银行不断创新绿色金融产品和服务。上海在绿色债券、碳中和债等方面创新走在了前面。交行也做了一些探索，比如，为助力小微企业盘活碳资产，满足其资金需求，交行在长三角地区同业中，率先为碳科技公司提供碳排放权质押融资；同时，为用好境内境外两个市场资源，推动境外低成本资金赋能临港新片区绿色发展，交行积极服务全国首单绿色双币种明珠债落地，该案例入选了浦东绿色金融创新十大案例，发行利率创全市场同类自贸债最低，体现了对绿色项目的正向激励。

三是积极参与绿色金融市场建设，助力提升市场能级。上海建设绿色金融市场，是要发挥金融工具的价格发现和风险管理功能，引导各方面积极参与市场交易，建设具有国际影响力的碳交易、定价、创新中心。商业银行经营稳健，有广泛的资金和客户资源，参与碳金融市场，必将有利于活跃市场、提升定价效率。同时，上海在资本市场和科技创新领域的基础很好，推动绿色金融市场建设过程中，可以实现科技、产业、金融的紧密结合和良性循环。近年来，交行注重发挥综合经营优势，做了一些探索，比如通过子公司交银投资，在上海通过私募股权基金开展直接投资，支持了一些科技型企业和绿色转型项目，绿色领域占比超过65%。

任德奇强调，绿色是交通银行全集团各项业务经营发展的底色，交行将持续发挥上海主场优势，与各方携手合作，为上海建设国际绿色金融枢纽作出新的更大贡献。

(责编：崔元苑、吕骞)
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