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6月10日起，12306网站试行在线选铺服务

2023年06月10日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京6月10日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，6月10日，国铁集团在12306网站（含手机客户端）试行在线选铺服务，选择通达全国各区域的230趟高铁、普速旅客列车作为试点，对普速列车软卧、硬卧和动车组软卧、一等卧、二等卧等铺别提供在线自主选铺服务，同时，继续实行对60岁以上老人等重点旅客优先分配下铺的服务。

铁路部门试行在线选铺服务，是提升铁路客运服务品质，探索推出的又一便民利民举措。目前，旅客在铁路车站售票窗口、代售点等线下渠道购买卧铺车票可选择铺别，在12306网站购买卧铺车票由系统自动分配铺位。在线选铺服务推出后，旅客在12306网站购买试点车次卧铺车票，可在线自主选择试点普速列车硬卧的上、中、下铺和软卧的上、下铺，动车组软卧的上、下铺，一等卧的上、下铺，二等卧的上、中、下铺等铺别，系统将自动为旅客分配符合要求的铺位，同时继续实行对60岁以上老人等重点旅客优先分配下铺的服务。如剩余铺位无法满足选铺需求，系统将随机分配铺位，旅客可根据自身情况选择接受或者取消。旅客线下购票仍可自主选择铺别。

在线选铺服务上线后，将进一步提升旅客购票体验，更好地满足旅客出行需求。有关在线选铺服务试点车次详细信息，旅客朋友可通过铁路12306网站查询。试点期间，铁路部门将认真听取广大旅客的意见和建议，继续优化在线选铺服务功能，逐步扩大应用范围，努力为广大旅客创造更加便捷美好的旅行生活。

(责编：李楠桦、吕骞)
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