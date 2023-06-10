人民网北京6月10日电 （记者杨虞波罗）6月9日，中交天和与中科院联合研制的我国首台超大型盾构机用主轴承—“破壁者”通过了由钱七虎、李依依、陈湘生等9名院士、知名专家组成的专家组评审。

据介绍，该主轴承直径8.01米，重达60吨，是我国研制的首台套直径最大、单体最重的盾构机用主轴承，可应用于直径16米级超大型盾构机。

国产超大直径盾构机用主轴承命名仪式现场。受访者供图

专家组一致认为，国产主轴承的各项指标达到了同类进口产品先进水平，是交通强国建设的支撑成果，对于盾构隧道和装备制造领域具有重要意义，为超大直径盾构机装机应用奠定了技术基础。

国产超大直径盾构机用主轴承。人民网记者 杨虞波罗摄

盾构机是基础设施建设的重大装备，被称为“世界工程机械之王”，承担着穿山越岭、过江跨海的重任。此前，无论是15．03米超大直径盾构机“振兴号”、16．07米超大直径盾构机“运河号”、还是中国首台同步掘进机“兴业号”，国产化率已达98％，但主轴承一直依赖从国外进口。主轴承素有盾构机“心脏”之称，是盾构机刀盘驱动系统的关键核心部件。

据悉，2021年5月份，中科院与中交天和共同组建联合攻关团队，共同承担盾构机主轴承研制任务，实现了国内首台套直径8.01米大型主轴承的完全自主研制。

中交天和党委书记、董事长张伯阳在接受采访时表示，国产主轴承成功通过专家组的评审，标志着我国已完全掌握大型重载盾构机主轴承的自主设计、精密加工、安装调试、寿命预测等集成技术，具备进口替代能力，打通国产超大直径盾构机全国产化“最后一公里”。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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