人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年世界认可日中国主题活动在青岛举办

2023年06月10日13:55 | 来源：人民网
小字号

活动现场。受访方供图

活动现场。受访方供图

人民网北京6月10日电 （记者孙博洋）2023年6月9日是第16个世界认可日，记者从市场监管总局获悉，市场监管总局（国家认监委）联合中国贸促会、山东省人民政府在青岛共同举办世界认可日中国主题活动。活动上，市场监管总局党组成员、副局长，国家标准委主任田世宏，中国贸促会副会长柯良栋、山东省副省长王桂英出席并致辞。国际认可论坛（IAF）主席埃马努埃莱·瑞瓦视频致辞。

认证认可检验检测是国家质量基础设施的重要组成部分，是国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具。据统计，全球80%的贸易活动与技术性贸易措施有关，其中2/3涉及认证认可检验检测等合格评定活动。

据市场监管总局（国家认监委）相关负责人介绍，近年来，认证认可检验检测工作围绕产业体系布局全面推进能力建设，促进各行业加强质量管理，构建了统一开放的合格评定体系，有力促进市场制度规则统一，推动全球贸易便利化和内外贸一体化。其中，我国合格评定体系与国际全面接轨，互认范围覆盖全球经济总量95%以上的经济体。

今年世界认可日的国际主题是“认可：支持全球贸易的未来”。市场监管总局（国家认监委）结合我国实际确定以“认证认可检验检测：建设质量强国促进全球贸易”为中国主题，在全国范围内部署开展世界认可日系列活动。

活动期间，国家认监委与中国贸促会共同签署了合作备忘录；发布了认证认可检验检测服务“下基层、进企业、促贸易、惠民生”系列举措；CNAS发布了服务质量强国促贸易便利措施；认证认可检验检测从业机构共同发布了《认证认可检验检测行业“建设质量强国 促进全球贸易”青岛倡议》；开通了山东首批企业CCC免办自我承诺便捷通道，同时上线了合格评定服务贸易便利化平台“认e通”微课堂。

(责编：郭思邈、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国产最大盾构主轴承“破壁者”面世
　　人民网北京6月10日电 （记者杨虞波罗）6月9日，中交天和与中科院联合研制的我国首台超大型盾构机用主轴承—“破壁者”通过了由钱七虎、李依依、陈湘生等9名院士、知名专家组成的专家组评审。 据介绍，该主轴承直径8.01米，重达60吨，是我国研制的首台套直径最大、单体最重的盾构机用主轴承，可应用于直径16米级超大型盾构机。…
6月10日起，12306网站试行在线选铺服务
　　人民网北京6月10日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，6月10日，国铁集团在12306网站（含手机客户端）试行在线选铺服务，选择通达全国各区域的230趟高铁、普速旅客列车作为试点，对普速列车软卧、硬卧和动车组软卧、一等卧、二等卧等铺别提供在线自主选铺服务，同时，继续实行对60岁以上老人等重点旅客优先分配下铺的服务。 铁路部门试行在线选铺服务，是提升铁路客运服务品质，探索推出的又一便民利民举措。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部