人民网北京6月10日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，9日，市场监管总局（国家反垄断局）发布了《中国反垄断执法年度报告（2022）》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，2022年全年依法办结各类垄断案件187件，罚没金额7.84亿元，审结经营者集中案794 件，其中附加限制性条件批准5件，有力保护公平竞争，推动市场化、法治化、国际化营商环境持续优化。

《报告》指出，2022年，市场监管总局（国家反垄断局）坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕加快建设全国统一大市场、推动高质量发展和增进民生福祉，完成《反垄断法》颁布15年来的首次修改，加快完善反垄断配套立法，公平竞争法治基础更加扎实稳固；依法办结各类垄断案件187件，罚没金额7.84亿元，审结经营者集中案件794件，其中附加限制性条件批准5件，有力保护市场公平竞争，促进全国统一大市场建设加力提速；举办首届中国公平竞争政策宣传周和第九届中国公平竞争政策国际论坛，公平竞争理念更加深入人心，市场化、法治化、国际化营商环境持续优化。

在维护公平竞争市场环境，有效激发经营主体创新动力和发展活力方面，《报告》指出：

一是互联网平台反垄断常态化监管执法态势基本形成。依法对知网滥用市场支配地位实施不公平高价、限定交易等违法行为处以上一年度销售额5%的罚款，共计8760万元，要求知网围绕解除独家合作、减轻用户负担、加强内部合规管理等全面整改，促进行业规范健康创新发展。指导阿里巴巴集团、美团全面落实《行政指导书》确定的整改措施，依法高效审结互联网平台经营者集中案件，积极释放“绿灯”政策信号，促使企业更加注重以创新为主开展高水平竞争，增强市场竞争活力。

二是重点领域反垄断监管执法力度持续加大。围绕人民群众“急难愁盼”问题，持续加强医药、公用事业、建材等领域监管执法，查处陕西水泥垄断案、浙江民爆垄断案、北京士卓曼垄断案等重大典型案件，提高案件查办质效，坚决维护人民群众切身利益，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

三是经营者集中反垄断审查提质增效。审查附加限制性条件批准超威收购赛灵思、上海机场与东航物流新设合营企业等领域经营者集中案5件，维护相关产业公平竞争秩序。加强乌钾合并谢钾案、英伟达收购迈络思案等附加限制性条件案件监督执行，密切关注高科技、知识产权等领域竞争状况，依法深入核查科技创新领域案件线索，保护创新动力。

四是大力破除行政性垄断和地方保护。以“激发经营主体活力、畅通国内大循环”为主题，聚焦市场反映较为集中的工程建筑、公用事业、政府采购等 8 个领域，开展滥用行政权力排除、限制竞争执法专项行动，依法查处甘肃省应急管理厅等 73 件滥用行政权力排除、限制竞争案件，较2021 年增长 59%，有力促进经济循环畅通，助力建设全国统一大市场。

五是全面落实公平竞争审查制度。各地区、各部门审查新出台政策措施16.37万件，清理各类存量政策措施45.2万件，废止修订、纠正排除、限制竞争的政策措施 2.04 万件。完成2021年公平竞争审查督查，对督查发现的排除、限制竞争政策措施全部完成整改，强化制度权威。在内蒙古等6省（区、市）首次开展国家层面公平竞争审查第三方评估，在天津等9省（市）开展重大政策措施会审等4项试点，为创新完善制度设计提供有力支撑。

市场监管总局（国家反垄断局）相关负责人表示，市场监管总局（国家反垄断局）将更加突出加快建设全国统一大市场导向，更好统筹创新发展和开放安全等多元目标，更准聚焦增进民生福祉，更大力度提升常态化监管水平，踔厉奋发，担当作为，推动反垄断和公平竞争政策实施呈现新气象、展现新作为，助力加快构建新发展格局，推动高质量发展。

(责编：郭思邈、吕骞)

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