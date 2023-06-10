暴雨蓝色预警:华南等地部分地区雨势较强
2023年06月10日13:55 | 来源：人民网
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人民网北京6月10日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，昨天（9日）湖南南部、江西南部、福建中南部、广东中东部和雷州半岛、广西东部和南部、海南岛东部及云南西部、台湾岛中东部等地部分地区出现大到暴雨，局地大暴雨。
中央气象台6月10日10时发布暴雨蓝色预警：预计，6月10日14时至11日14时，广西东南部、广东西南部和东南部、海南岛西部和中北部、福建东南部、台湾岛北部、云南西部、西藏东南部、川西高原南部、江苏中部等地部分地区有大到暴雨，其中，广西东南部沿海、广东西南部沿海、海南岛北部等地部分地区有大暴雨（100至200毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20至50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
中央气象台预测，未来三天，受东北冷涡影响，内蒙古东部、东北地区、华北、黄淮、江淮等地局地也将有强对流天气。其中10日午后至傍晚，吉林东南部、辽宁南部、河北东北部、江苏中南部等地的局地将有雷暴大风或冰雹天气。
气象专家提醒，华南等地部分地区较强降雨天气持续，公众需警惕局地强降雨可能引发的山体滑坡、山洪、中小河流洪水、城乡内涝等，及时关注预报预警信息，远离气象灾害风险较高的地区，注意出行安全。
(责编：郭思邈、吕骞)
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