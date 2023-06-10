《“稳产保供促发展”系列报道》获得新闻报道类一等奖。主办方供图

《NFT：通往元宇宙，还是走向大骗局？》获得舆论报道类一等奖。主办方供图

人民网绍兴6月10日电 （吕骞）6月10日，2023中国经济传媒大会在浙江绍兴开幕。本次大会主题为“推进中国式现代化·高质量发展开新局”，由中国经济传媒协会、绍兴市人民政府主办。来自全国经济界、传媒界、企业界的代表齐聚一堂，解读当前经济形势与挑战，分析数字时代发展机遇，共话深度融合路径，凝聚推进中国式现代化、促进高质量发展的磅礴力量。

大会现场还举行了第34届中国经济新闻大赛获奖作品颁奖仪式。人民网的2件作品获得一等奖。其中，《“稳产保供促发展”系列报道》获得新闻报道类一等奖，《NFT：通往元宇宙，还是走向大骗局？》获得舆论报道类一等奖。

据主办方介绍，中国经济新闻奖是唯一的全国性经济新闻奖项，是经中央批准保留的评比表彰达标项目。本次评选启动后，有全国216家媒体（包括全国经济类报纸和新媒体127家、中央和地方党报30家、广播电视台19家、刊物40家）推荐了944件作品参评，其中特别奖1件，一等奖74件，二等奖107件，三等奖139件。

本次大会由中国经济传媒协会、绍兴市人民政府主办。颁奖仪式结束之后，中国经济体制改革会副会长、中国改革研究基金会秘书长樊纲等专家学者分别围绕相关主题进行主旨演讲。当天下午，大会还围绕“产业数字化：实体经济转型升级新引擎”、“加强全媒体传播体系建设 塑造经济主流舆论新格局”举办了两场平行论坛。

(责编：郭思邈、吕骞)

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