原标题：拼多多联席CEO陈磊、赵佳臻联袂亮相：携手步入高质量发展新阶段

6月8日，拼多多联席CEO赵佳臻与自己的搭档、拼多多董事长、联席CEO陈磊共同接受了澎湃新闻的采访，并在此期间表示，将在上海市委政府及相关部门的指导下，充分利用上海营商环境的优势，加速向“高质量发展”转型，致力于打造“多实惠+好服务”的平台生态，为上海在线新经济发展贡献力量。

近年来，上海大力优化民营企业发展环境，加快推进城市数字化转型，打响在线新经济品牌。包括拼多多在内的一批特色鲜明的互联网企业脱颖而出、快速发展。

在5月24日召开的上海市促进民营经济高质量发展大会暨第六届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者表彰大会上，拼多多新任联席CEO赵佳臻等多位在线新经济企业相关负责人荣获“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”的称号。

建立百亿生态专项，发力高质量转型

作为上海本土成长的互联网企业，不论是积极参与上海市对口支援地区的相关工作，还是此前奔跑在社区保供工作的一线，都彰显了拼多多的上海属性。

“我们是近年来上海不断优化营商环境和各项在线新经济政策的直接受益者。”陈磊认为，上海是国内外营商环境的标杆城市，在投资便利度、经营要素成本和法治环境等方面均位居国际大都市前列。上海近年来先后发布关于促进电子商务、在线新经济发展等相关方案。一系列政策的出台不仅提升了企业信心，更为人工智能、新能源、移动互联网等战略新兴产业的发展壮大构建了良好生态。

除了政策引领，人才保障方面，上海不断推出人才服务政策，完善人才服务保障机制，人才租房补贴、特殊人才落户、高管团队奖励等一系列实打实的举措吸引了更多优秀人才加入拼多多。

“上海营商环境的优越与细致，我们感受很深。以楼宇税收服务站为例，税务部门与我们建立定期沟通机制后，重点围绕研发和创新活动，主动提供政策指引和个性化的涉税服务，指导我们持续加强研发投入，加速应用创新，完善用户体验，从而形成良性循环。”陈磊表示。

除了持续优化营商环境，上海在支持民营经济发展的过程中还坚持高质量发展，是民营经济健康发展的必由之路。今年4月初，拼多多联合创始人赵佳臻升任联席CEO后也旗帜鲜明地提出，要全面拥抱高质量发展。不久前，拼多多发布一季度财报，高质量发展的理念被重点阐释。

在赵佳臻看来，高质量发展首先意味着农业依旧是拼多多的重要立足点；其次，助力传统产能转型升级，让各地制造走向全国乃至全球市场是平台面临的重要任务；而建立“百亿生态”专项资金、优化平台治理与生态建设是拼多多践行高质量发展的重要举措。

“在此消费提振的大背景下，我们还将加强对优质供给的补贴力度，引导高质量消费，不断满足广大人民群众对美好生活的向往。”赵佳臻表示，高质量发展不是一句口号，而是要扎扎实实落到平台治理、商家生态、高质量供应链、高质量消费等方方面面。

力促申城优质消费释放，助力上海制造直连全球

2023消费提振年，作为上海本地企业，助力申城消费回补、扩大、创新是拼多多的重要工作之一。

今年以来，拼多多提出“天天都是618”的消费理念，加码对优质供给的补贴力度，连续推出数码家电消费季、第五季多多读书月、618开门红等一系列活动，力促消费潜能激活与转化。其中，上海是重点投入的区域之一。

而上海每年的年度重头戏“五五购物节”，拼多多已连续四年参与，累计投入消费补贴逾120亿元。今年，该平台整合百亿补贴、多多买菜等旗下业务，投入40亿元消费补贴，力度超越往届。

“我们愿意持续投入首先是因为我们是上海企业，其次，我们重视上海作为中国的品牌和消费之都在引领高质量消费上所发挥的带头作用。”赵佳臻表示，上海是中国最大的经济中心，也是全国消费力最强的城市之一。“接下来，我们希望针对上海消费市场进行持续的补贴投入，加强对消费者权益的保护，提升供给水平、优化消费环境，进一步激发消费潜能。”

作为近代中国最早对外开放的通商口岸城市之一，上海孕育了一大批民族品牌。为助力上海制造高质量出海，多多跨境自去年始为相关企业提供包括国内外仓储、跨境物流及售后服务等全方位的基础设施服务和一体化出海解决方案。

据陈磊介绍，在目前的模式下，出海商家只需将货交到指定仓库，网站引流、跨境物流、法务、知产等其他服务均由平台负责，一站式地解决了商家因不熟悉电商而陷入困境的痛点。

其次，拼多多将国内的“拼购”经验推广到了全球市场。通过少SKU、高订单、短爆发的“拼购”模式，帮助厂商在快速消化产能的同时又能依靠爆款赢得市场。

此外，为保障发货速度，拼多多大力投建智慧物流仓库，提升商品分拣、打包、派送速度，同时精进算法，以大数据分析辅助商家提前备货，海外买家后下单即可发货。

“我们在政府、海关、机场集团的帮助下，目前已打通预安检、合包、退货等通关流程，实现了履约时效的大幅提升。”陈磊表示。

目前，不少上海制造产品已借助多多跨境触达海外消费者。其中既有像三枪内衣这样的上海老字号，也有新型消费品牌。例如，上海奉贤一家美妆公司得到拼多多的出海扶持后，很快就实现了美妆产品销售超过1.5万件的成绩。

陈磊表示，“未来，我们还将加强与‘沪字号’国货的合作，促进跨境电商与产业链的深度融合，带动制造业全链条数字化协同升级，助力上海制造走向全球。”

(责编：崔元苑、李源)

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