人民网绍兴6月10日电 （吕骞）6月10日，由中国经济传媒协会、绍兴市人民政府共同主办的“2023中国经济传媒大会”在浙江绍兴举行。中共绍兴市委书记温暖出席大会并致辞。温暖表示，20年来，在“八八战略”的指引下，绍兴推动经济社会发生了全方位、深层次、系统性的精彩蝶变。地区生产总值从2002年的886亿元，增加到2022年的7351亿元，城市经济综合实力居全国第29位；居民人均可支配收入达到6.6万元，居全国第11位；市场主体达到75万户，上市公司数量（98家）居全国同类城市第4位；城市人才吸引力跃居全国第23位。绍兴这座历史悠久、人文荟萃的千年古城，已经一跃成为制造业大市、民营经济大市，为走好现代化建设新征程奠定了坚实基础。

党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，明确了高质量发展的首要任务。浙江省委立足中国式现代化大场景，着眼“两个先行”，作出深入实施“八八战略”强力推进创新深化、改革攻坚、开放提升的重大部署，赋予绍兴“图更强、争一流、敢首创，勇闯中国式现代化市域实践新路子”的重大使命。

温暖表示，绍兴将勇挑大梁、勇担使命，完整、准确、全面贯彻新发展理念，夯实高质量之基、激活竞争力之源、走好现代化之路，积极探索中国式现代化在市域层面的发展规律和实现路径，努力为全省全国大局作出更大绍兴贡献、提供更多绍兴经验。

他指出，绍兴将聚焦发展提质，以创新驱动增添新动能。坚持科技创新和人才强市首位战略，不断增强绍兴科创走廊的影响力、驱动力，高水平建设绍芯集成电路、鉴湖现代纺织、曹娥江新材料、浣江航空航天等高能级实验室，大力实施“鲲鹏行动”“人才专列”等系列计划，加快构建“近悦远来”的人才生态新格局，全力打造教育、科技、人才“三位一体”高质量发展试验区。

聚焦产业提升，以先进制造打造新引擎。深入实施数字经济创新提质“一号发展工程”，深化产业数字化、数字产业化，加快数字经济和实体经济深度融合，大力推进“产业大脑+未来工厂”建设，以“酒缸、酱缸、染缸”为重点、重塑传统产业新优势，以“芯片、药片、刀片电池”为重点、壮大新兴产业新集群，全力打造“腾笼换鸟、凤凰涅槃”的绍兴样板。

聚焦城市提能，以品质城市彰显新魅力。深入实施地瓜经济提能升级“一号开放工程”，充分发挥绍兴综保区、跨境电商综试区、杭绍临空经济一体化发展示范区等平台作用，更加积极主动融入长三角一体化发展国家战略，纵深推进迎亚运三大提升行动，深化融杭联甬，放大“同城效应”，全方位提升城市品质能级，全力打造服务构建新发展格局的重要节点。

聚焦融合提效，以人文为魂注入新韵味。发挥绍兴“人文+生态”叠加优势，统筹推进新时代“千万工程”、美丽绍兴工程、文化绍兴工程，用好文化和生态特色品牌，积极创建全域文明城市和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，推动农、文、商、旅深度融合，进一步畅通人文生态优势转化为发展胜势和共同富裕的通道，全力打造“三生三宜”的江南水乡典范。

聚焦治理提标，以改革攻坚激发新活力。深入实施营商环境优化提升“一号改革工程”，坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力破解深层次体制机制问题，推动基层治理体系和治理能力现代化，建设更高水平的法治绍兴、平安绍兴，提供更加多元的便捷服务、增值服务，系统优化政务、法治、市场、经济生态、人文“五大环境”，全力打造营商环境最优市。

聚焦干部提劲，以“胆剑精神”展现新风貌。坚持“干部为事业担当、组织为干部担当”，完善容错免责、激励倒逼机制，以思想大解放、推动行动大担当，以工作大比拼、引领作风大提升，着力锻造“做极致、干精彩、看实效、争一流”的精气神，营造更加浓厚的干事创业氛围，打造敢为善为、图强争先的绍兴铁军。

(责编：郭思邈、吕骞)

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