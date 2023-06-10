韦衍行

泱泱中华，巍巍华夏。认识中华文明的悠久历史、感知中华文化的博大精深，离不开考古学。中华文明探源工程等重大工程的研究成果，实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。今天是2023年文化和自然遗产日，我们邀请到了国家文物局副局长关强，为我们拉开第三季《中国考古大讲堂》的大幕。

中华文明探源工程为何聚焦浙江良渚、山西陶寺、陕西石峁和河南二里头这四个遗址？中华文明探源工程前四阶段有何成果，第五阶段又取得了哪些进展？“考古中国”重大项目之于文化自信的意义又是什么？问题的答案，尽在今天19:00播出的《中国考古大讲堂》。

(责编：郭思邈、吕骞)

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