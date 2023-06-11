新华社上海6月10日电（记者董雪）含氯塑料，是日常生活中广泛使用的塑料之一。废弃的含氯塑料稳定性极高，不仅难以自降解，而且在传统高温热降解过程中，还会释放多种有毒含氯有机物，危害生态环境和人类健康。

近日，中国科学院上海硅酸盐研究所首席研究员黄富强团队采用新型常温脱氯法，将含氯废塑料直接转化成多种高附加值新材料，成功实现高效无害升级回收，可广泛应用于绿色环保、新型储能、医疗器械、可穿戴设备等多种领域。相关成果近日发表于《自然》杂志子刊《自然综述：方法导论》。

“地球现已积累了数以亿吨废弃塑料，每年还在以惊人的速度源源不断产生。我们希望开发出一种兼具成本效益和环境友好优势的升级回收新方法，绿色高效处置含氯废塑料。”黄富强说。

传统工艺采用焚烧法处理含氯废塑料，降解过程中会产生二氧化碳和含氯有毒气体。升级回收采用新型常温脱氯法，将氯元素直接从废塑料中全部脱离出来，最终将废塑料转化为各类高附加值新材料。

(责编：卫嘉、白宇)

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