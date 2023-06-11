原标题：北斗卫星种玉米！“三夏”进度条快速推进

农业农村部小麦机收调度显示，全国已收获冬小麦面积2.24亿亩，收获进度过7成。目前安徽麦收基本结束，河南麦收进入尾声，江苏进度近八成，陕西进度过五成半，山东进度过四成半，河北进度过两成，山西进度过一成半。

为持续抓好“三夏”生产，农业农村部已派出工作组帮助协调解决农机调配、烘干收储等实际困难，同时组织科技小分队深入夏播主产区精心指导夏种夏管，确保夏播面积只增不减。

北斗导航精量播种 一地双收助力增收

在河南许昌，随着350万亩小麦抢收工作的落地，夏种随即展开。当地今年继续大力推广大豆玉米带状复合种植技术，正通过引导农机加装卫星导航辅助驾驶系统等，提高玉米大豆的播种质量和效率。

在许昌市建安区椹涧乡方庄村大田里，加装了北斗导航辅助驾驶系统的播种机按照预先设定的线路，正在穿梭作业。

许昌市建安区椹涧乡方庄村村民 张振兴：播种玉米用的是卫星导航，播种得更精准。还有市里专家指导着，有信心把秋粮种好，收成好一点。

农机手告诉记者，跟之前相比，现在通过导航播种的直线偏差不超过两厘米，不仅便于打除草剂和后期收获，机器作业效率也提高了1.5倍。

今年许昌市大力推广大豆玉米带状复合种植技术，计划种植面积6万亩。目前，系统内加装北斗导航辅助驾驶系统的播种机已达100多台，这使得播种的效率和质量不断提升，目前大豆玉米带状复合种植已完成1万亩作业。

调配农机跨区作业 确保小麦颗粒归仓

眼下正值小麦夏收关键期，在山西运城永济市，当地农业部门趁着晴好天气，跨区调配大型收割机，助力53万亩小麦颗粒归仓。

在永济虞乡农场，种粮大户贾俊杰的1800多亩晚播小麦，开始集中收割，八台履带式收割机正在田间来回穿梭，抢收小麦。为了应对阴雨天气对夏收的影响，当地成立“三夏”技术服务组，设置跨区作业接待服务点，做好农机跨区调度，指导机手规范操作。

河南跨区作业农机手 项永成：我这台是履带式收割机，它的作业范围很广，无论是干旱还是松软的土地都能进行高效作业。

目前，永济市的53万亩小麦已累计收割14.8万亩，预计6月中下旬可全部完成收割任务，为下一季玉米种植打下基础。

新疆喀什350万亩小麦陆续收割

新疆喀什小麦陆续成熟，当地有效整合土地，充分发挥农业机械化作用收割小麦。

在新疆喀什麦盖提县央塔克乡开蒙村，村民阿布力孜·艾买提正在利用大型收割机在自家地里收割小麦。根据小麦成熟时间差、机具分布，喀什麦盖提县整合全县农机具设备，统筹调剂机具机械，分农户、分地块落实作业服务组织和机具机手，帮助农户完成小麦收割工作。

这两天，喀什岳普湖县铁热木镇的麦田金黄一片，一排排整齐的小麦被卷进机器，麦穗脱粒，秸秆还田。

岳普湖县铁热木镇农办主任 阿卜杜热西提·吾普尔：今年铁热木镇种植冬小麦4.1万亩，比去年增加6000亩。从种到收，我们为农民提供无人机、滴灌带等节省人力物力，帮助他们实施科学管理。现在我们抓紧时间收割，预计在6月20日之前收完。

目前，喀什全区已收割冬小麦15.9万亩，检修调试小麦联合收割机4312台、麦草打捆机1351台，全区350万亩小麦正陆续开割。

江苏金湖农旅融合 助力乡村振兴

最近，江苏淮安金湖县的9万亩荷花竞相绽放，荷香四溢，吸引各地游客前来观景赏荷。

在金湖县前锋镇，目之所及，道路两侧荷塘里，白、粉两色的荷花点缀其中，微风吹拂，轻倚荷叶的花骨朵随之晃动，给游人带来一阵阵清凉绿意。据了解，当地积极推进生态荷藕产业园区，着力构建生产、加工、销售等全产业链发展模式，打造多功能生态荷藕产业园区。目前，金湖县荷藕年产量达16.7万吨，亩均效益在6000元左右。

此外，当地还围绕高效农业、健康养生等主题，进行差异化布局，打造林果观光采摘、现代农业科普体验乐园游玩等农旅融合模式，有效推动了农村增绿、农业增效、农民增收。

金湖县农工办副主任 徐学兵：目前，我们已经形成了从“荷藕+水产养殖”综合种养，到莲子、荷藕的深加工，再到发展赏荷采摘游的完整的荷产业链，直接带动全县1.3万农民从事荷藕种植、加工。

(责编：王连香、杨迪)

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