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挂职改任职，辞职来创业，他们奔赴未来之城追梦——

在雄安这片热土深深扎根（深阅读）

本报记者 张志锋
2023年06月11日08:34 | 来源：人民网－人民日报
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核心阅读

雄安新区建设日新月异，这里的建设者们也引人关注。他们是谁？来自哪里？记者走进新区，采访了从60后到80后的3位建设者。通过他们的故事，我们可以看到这里有一支怎样的干部队伍，他们对新区建设有着怎样的深厚情怀。

 

今年5月，雄安新区迎来又一批挂职干部。雄安新区建设和交通管理局局长葛亮看着“新战友”们信心满满的样子，不由想起自己刚来挂职时的情形。几年奋斗路走过来，他说：“信心从未改变，选择从不后悔。”

近年来，多位挂职干部留任雄安新区，还有的年轻人辞去“让人羡慕的工作”，奔赴雄安新区追梦，在这片热土深深扎根。从60后到80后，他们接续奋斗，久久为功。他们为何向往雄安新区？在雄安新区有哪些奋斗故事？记者进行了采访。

60后赵丰东——

“能为‘千年大计’做点事，人生值得”

“能为‘千年大计’做点事，人生值得！”雄安新区党工委委员、管委会副主任赵丰东笑着说。

赵丰东是新区第一批挂职干部之一。他原是北京市住建委应急管理处处长、科技促进中心主任，雄安新区成立之初，规划建设是主要任务，这正是他的老本行。“我想为新区建设发挥一些作用，就主动报名挂职。”2018年1月，赵丰东到雄安新区规划建设局挂职。

雄安新区成立之初，工作千头万绪，急缺人手。规划建设局最初有六七个人，只有一名是省内干部，其余都是挂职。当时新区本级干部不足100人，在编的仅10多个人，其余均为挂职、借调或临时帮忙。

当时各类规划的编制处于最紧张的阶段，办公室常彻夜灯火通明，赵丰东和同事们有时凌晨一两点才躺下休息，早上六七点又起床上班。

忙忙碌碌到了2019年1月，赵丰东挂职期满。当时，雄安新区总体规划等系列规划出台不久，蓝图刚刚绘就，新区希望他发挥专业优势，协调推进项目开工建设，于是赵丰东“加挂”了一年多。

2020年，雄安新区已进入实质性建设阶段，新区设立建设指挥部，统筹工程建设，赵丰东任指挥部办公室主任。转眼到了当年5月份，随着一些项目的开工，建设任务尤为繁重，新区再次动员他延期，又给他加担子——任新区党工委委员。

“家人催我回去，但雄安新区建设正热火朝天，我得参与进来。”就这样，赵丰东再次延期一年多。2021年8月，新一批挂职干部开始交接，这时新区也已转入大规模建设阶段，手头工作放不下，于是赵丰东被纳入新一批挂职干部，再次延期。

赵丰东也曾犹豫过，回原单位只管“一条线”，工作轻车熟路。在新区要管“一大片”，很多工作没有先例可循，要“摸着石头过河”。

转念一想，挂职已经3年多了，对雄安新区的感情越来越深，眼看着新区建设已经“热”起来了，“我是60后，更要多给自己一些挑战。”赵丰东说。

最终，赵丰东决定留在雄安新区。2022年1月，他担任新区管委会副主任。“雄安新区是个大舞台，它给我的，远比我给它的多得多。”赵丰东说，“相比挂职以前，我现在看问题的思路更开阔、更全面，站位也更高了。”

70后葛亮——

“雄安新区建设责任重大，每天如履薄冰”

“以前我是做规划的博士生，现在在新区是干啥学啥的‘小学生’。”同时兼任雄安新区建设工程质量安全检测服务中心主任、启动区指挥部常务副指挥长的葛亮说。

博士毕业后，葛亮进入交通运输部工作，一干就是10年。2018年9月25日，满怀对雄安新区的憧憬，70后葛亮到雄安新区规划建设局挂职任副局长。

忙碌的日子过得尤其快，挂职期满后，经过一年延期，2021年10月，葛亮决定留下任职，“能参与雄安新区建设是一种幸运，我深感使命光荣。”

任职，意味着更大的责任。葛亮以前的工作只涉及交通，在雄安新区要接触交通、住建、水利、城市管理、消防以及工程质量等多方面的工作。“不懂就问，不懂就学。”葛亮买来建筑管理等专业书籍，抽空“补课”，“解决问题的办法在基层，更重要的是要多到一线。”

在新区“一线行”活动中，每周六一大早，葛亮就直奔建设项目现场，先把问题捋一遍，征求各方意见，现场能解决的马上就办。当时解决不了的，就落实到人，限时办结。“如果最后一起验收项目成果，万一发现问题，返工时间较长。我们就尝试分阶段验收，提高效率。”葛亮不断创新工作方法。

今年1月，葛亮担任新组建的雄安新区建设和交通管理局局长。从挂职到任职，从副职到正职，葛亮的担子越来越重。在新区摸爬滚打4年多，朋友都评价他干事很拼，什么难题都不怕。“其实很忐忑！”葛亮说，“我负责工程质量和安全生产，雄安新区建设责任重大，每天如履薄冰。”

背着沉甸甸的担子，工作丝毫不敢马虎。葛亮的家在北京，连续4个春节，他都坚守在雄安新区。如今，去北京成了出差，每年要跑10多趟，每次办完事他都直接返回新区，来去匆匆。

工作再累再难，葛亮不怕，说起亏欠家人，他埋下头黯然神伤。葛亮的儿子每次听说爸爸要回家，就不停打电话，催问他到哪里了。等他离家上班时，就趴在他背上“赖着”，舍不得让他走。

今年3月的一天，葛亮到北京办完事，又直接踏上了返回新区的路。

80后李正昌——

“相信未来，看好前景”

雄安是一片干事创业的热土。“相信未来，看好前景！”抱着这种信念，原在央企工作的李正昌毅然辞职，奔赴雄安。

80后李正昌原在北京的一家央企担任财务部部长助理，年薪丰厚，外派、出国机会很多，是一份“让很多人羡慕的工作”。

2017年4月1日，雄安新区设立的消息传来。次日，李正昌迫不及待开车直奔新区，眼见挂着各地车牌的汽车，把通往容城的高速出口堵得水泄不通。“那场面太震撼了！”可到实地一看，当时雄安新区还是普通的北方县城的样子，李正昌顿时感觉“和想象的不太一样”。

但李正昌转念一想，当年开发深圳经济特区时，自己的单位曾到深圳拓展业务，许多人不愿去，少数人敢于“吃螃蟹”，后来个个干得风生水起，以至于后来单位总部也迁到深圳。

加上当时单位已决定公派他出国攻读工商管理硕士，面对这座未来之城，李正昌开始犹豫，还出国吗？

雄安有一种特别的魅力，吸引着李正昌。机会来了，2018年1月，中国雄安集团招聘，李正昌应聘成功，于是他果断辞职，到雄安新区“追梦”。

那时李正昌经常加班，根本没有过周末的概念，工作十分辛苦。北京的老同事问他：后悔吗？“我看好的是前景！”李正昌的回答很坚定。在中国雄安集团经过多个岗位历练，2022年5月，李正昌被调入启动区管委会，后担任启动区管委会副主任。

6年多来，雄安新区拔地而起，容东、容西、雄东安置房交付，商服中心投用，启动区成为建设主战场，首批3家疏解央企动工。“我们是建设者，也是见证者。”李正昌说。

李正昌辞职到雄安干事创业，他的妻子周瑜也被鼓舞。周瑜曾在中国社科院读博士，从事区域经济和城市研究工作。2018年8月，周瑜带着关于数字城市与公共服务创新的课题，到中国雄安集团战略发展部挂职。“个人发展能与国家战略同频共振是很幸运的，我们想与这座城市共成长！”挂职两年期满，周瑜选择留下任职。在北京的朋友也经常问周瑜，雄安未来到底是什么样？她总是这样回应：“预测未来最好的方法，是亲手创造未来！”

《 人民日报 》（ 2023年06月11日 04 版）

(责编：王连香、杨迪)
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