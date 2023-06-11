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青海三县彻底结束不通高速公路历史

张添福 马菊香
2023年06月11日08:42 | 来源：中国新闻网
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原标题：青海三县彻底结束不通高速公路历史

中新网西宁6月11日电 青海省第一条PPP高速公路项目西海(海晏)至察汗诺公路10日正式运营。

青海省交通运输部门发布消息称，此举意味着青海省彻底结束海晏县、刚察县、天峻县不通高速公路的历史。

该项目位于青海省东北部的柴达木盆地边缘、青海湖北岸，线路横跨该省海西蒙古族藏族自治州、海北藏族自治州，建设里程为224公里，投资约103.42亿元。起于海北州西海镇，途经甘子河、哈尔盖、刚察县、泉吉乡、吉尔孟、天棚货运站、天峻县，止于海西州察汗诺镇，与茶德高速交会，连接京藏高速。

西海(海晏)至察汗诺公路项目采用双向四车道一级公路建设标准，设计行车速度100公里/小时。与青海湖南岸京藏高速隔湖相对，从青海省海北藏族自治州向北绕青海湖最北端抵达海西州时间将由3.5小时缩短至2小时，

据了解，西海(海晏)至察汗诺公路工程是交通运输部《深入实施西部大开发战略公路水路交通运输发展规划纲要》“八纵八横”“横二”中——天津至喀什高速公路项目的重要组成部分，是区域中心重要的通州高等级公路。

为确保通车目标顺利实现，500多名建设者发扬“海拔高意志更高”精神，克服高寒高海拔、高原冻土施工等重重困难，攻克了特大桥布哈河大桥(横跨青海湖裸鲤洄游产卵主流域)和特长隧道关角山隧道。

此外，西察高速地处生态较为脆弱的高原高海拔地区，在项目实施过程中，建设单位始终坚持生态保护优先的理念。本项目兼具干线公路和旅游公路的双重功能，对完善国家高速公路网、促进经济发展、加强民族团结和社会稳定、促进地方旅游业发展以及缓解315国道主干线的交通运输压力都具有十分重要的意义。 (张添福 马菊香)

(责编：王连香、杨迪)
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