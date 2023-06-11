原标题：河北廊坊北三县与北京通州政务服务“区域通办”升级扩面

本报廊坊6月10日电 9日，在河北省大厂回族自治县政务服务中心，北京城市副中心管理委员会、北京市通州区人民政府、廊坊市人民政府正式签订《政务服务“区域通办”2.0版框架协议》，294项高频涉企经营许可事项，依托北京城市副中心一体化综合受理平台实现“区域通办”。

政务领域协同发展是通州区与廊坊北三县一体化高质量发展的重要内容，也是优化营商环境、促进产业发展、惠及两地企业和群众的重要举措。2021年，廊坊北三县与通州区签订了《政务服务“区域通办”联动机制的框架协议》，实现了453项高频便民事项“自助办”，迈出了两地政务服务区域协作的第一步。截至目前，已累计办理“区域通办”事项10000多件，自助终端机累计访问39000余次，减少了两地通勤人员的跑办次数。

此次推出的政务服务“区域通办”2.0升级版，协议方各地政务服务中心分别设立可办理“区域通办”业务综合受理窗口，互设自助服务终端提供异地办事服务。申请人可在协议任何一方政务服务大厅提交申请办理“区域通办”事项。“区域通办”窗口工作人员负责指导办事人办理跨省业务；业务属地部门负责受理、办理审批业务并发放许可证照。“区域通办”2.0版办理模式将采用“云窗口”办理为主，全程网办、自助终端和移动端办理为辅的方式，为企业群众提供线上线下全场景、全流程的服务。

北京市政务服务管理局一级巡视员刘强表示，将找准突破口，持续推进三地政务服务“同事同标”“跨省通办”，加快实现办理结果互认及政务数据共享应用。同时希望通州区、廊坊市继续发挥优势，当好京津冀政务服务协同示范“桥头堡”，率先提出一批互认的办理结果，加快实现政务数据共享应用场景落地，为京津冀政务服务协同贡献更多的改革经验。（记者耿建扩、陈元秋）

(责编：王连香、杨迪)

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