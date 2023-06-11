原标题：我国前5个月外贸数据发布 这3方面亮点值得关注！

海关总署近日发布的数据显示，5月份，我国单月进出口总额3.45万亿元，月度进出口连续4个月保持正增长。综合今年前五个月的外贸数据来看，我国外贸韧性正持续显现。

01

新兴市场增长明显

对中亚五国贸易增四成

今年前5个月，我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。其中，与新兴市场的贸易成为我国外贸增长的重要推动力。

今年前5个月，我国与东盟贸易额达2.59万亿元，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，同比增长9.9%。

随着区域经济交往不断互联互通，我国对《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)其他成员进出口稳定增长，今年前5个月，我国对RCEP其他成员国进出口5.11万亿元，同比增长4.5%，RCEP占我国外贸比重超过30%。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.78万亿元，同比增长13.2%，其中对哈萨克斯坦等中亚五国增长44%。

当前，国际形势仍然复杂严峻，国际需求收缩还在持续，我国外贸“促稳提质”仍面临压力。商务部表示，加力推动外贸稳规模、优结构，在稳住对发达经济体出口的同时，引导企业深入拓展发展中国家市场和东盟等区域市场。

商务部研究院国际市场研究所所长 许英明：随着RCEP利好的持续释放和“一带一路”建设走深走实，RCEP成员国、“一带一路”沿线国家和东盟国家将成为我国外贸发展的增长点，绿色贸易、数字贸易等将成为我国外贸发展的新兴领域，未来有望持续增长。

02

新职业新风口涌现

为外贸发展注入新动能

新业态新模式对外贸的推动作用也越发明显。如今，我国跨境电商主体已超过10万家。随着跨境电商活力不断释放，各地不断涌现了一批新职业，同时也出现了家用新能源产品等海外需求成倍增长的爆款产品。新职业、新风口的出现，正在为外贸发展注入新动能。

新模式下，客户满意度得到提升，追加的订单越来越多，而对于企业来说，能够快速交货、降低库存，多批次“叠加效应”能让中小微外贸企业实现利润规模化。

据跨境电商平台阿里国际站统计，今年以来，“扩招”成了跨境电商企业的关键词，“定制员”“跨境主播”“海外分析师”等“新职业”成为热门岗位。今年3月至5月，海外买家对空调需求量同比增长超过50%，其中，结合了光伏和储能系统的“能自己发电的空调”最为火爆。

03

顺应绿色低碳发展趋势

提升国际竞争力

着眼外贸中长期发展，今年以来，我国市场主体积极顺应绿色低碳发展趋势，通过量化并降低碳成本，不断增强外贸产品的国际竞争力。

为了帮助企业积极应对，南京自贸试验区支持打造“基于出口数据的碳成本量化分析系统”，在获得企业授权后，平台系统可以根据企业出口报关单数据，包括产品重量、原料种类等，精准定位企业生产过程中的碳足迹、估算碳成本，并一键生成报告，整个过程不到5分钟。

经过系统性的碳成本量化分析，精准定位碳排放量来源，平台能指导企业通过修改供应商准入条件、优化材料选择等一系列转型发展举措，使得企业避免缴纳碳关税费用，能更好地出口欧盟等国际市场。

南京江北新区管委会自贸区综合协调局相关负责人 谷世钰：在开放发展、绿色发展方面，为我们企业提供更多高效便捷的服务，能够为我们的出口企业在应对国际绿色经贸规则，降低出口成本方面，起到更大的作用。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长 崔卫杰：自贸试验区对标国际经贸新规则，在国际贸易“单一窗口”等传统议题领域深化探索的同时，也在外贸新业态新模式、绿色贸易等新领域率先探索、先行对标，通过点上的不断突破，为未来积淀铺路，这既是引领高水平制度型开放的重要体现，也能为外贸企业降低成本、提高效率、增强国际竞争能力。

(央视新闻客户端 总台央视记者 张歆 浙江台 南京台 张宇翔 深圳台）

(责编：王连香、杨迪)

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